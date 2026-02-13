5 «κρυφά» κόλπα για το Smartphone που θα σου λύσουν τα χέρια – Δες το μαγικό #4

Οι περισσότεροι από εμάς χρησιμοποιούμε μόλις το 15% των δυνατοτήτων του κινητού μας, παρά το γεγονός ότι περνάμε πάνω από 4 ώρες ημερησίως μπροστά από την οθόνη. Ανακαλύψαμε και σας παρουσιάζουμε τις ρυθμίσεις-διαμάντια που μετατρέπουν τη συσκευή σας σε ένα πολυεργαλείο παραγωγικότητας.

1. Μετατροπή οθόνης σε έξυπνο μαγνητόφωνο

Ξεχάστε τις έξτρα εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε το Screen Recording για να γράψετε ήχο συστήματος και μικροφώνου ταυτόχρονα.

iOS: Control Center > Παρατεταμένο πάτημα στο εικονίδιο εγγραφής > Ενεργοποίηση Μικροφώνου.

Android: Quick Settings > Screen Recorder.

2. Ο κρυφός κωδικός για την υγεία της μπαταρίας

Θέλετε να μάθετε αν η μπαταρία σας χρειάζεται αλλαγή; Στα περισσότερα Android υπάρχει ένα κρυφό μενού διαγνωστικών.

Πώς: Πληκτρολογήστε στο καντράν των κλήσεων τον κωδικό: *#*#4636#*#*.

3. «Scan & Solve» με το Google Lens

Μην αντιγράφετε χειροκίνητα κείμενα από βιβλία ή έγγραφα. Το Google Lens μπορεί να σκανάρει και να αντιγράψει κείμενο από τον φυσικό κόσμο απευθείας στο κινητό σας σε δευτερόλεπτα.

4. Το «Μαγικό» Πίσω Χτύπημα (Back Tap)

Αυτή η λειτουργία είναι που θα αλλάξει τον τρόπο που βγάζετε screenshots ή ανάβετε τον φακό! Μπορείτε να ορίσετε ενέργειες απλά χτυπώντας το δάχτυλό σας στο πίσω μέρος της συσκευής.

Για iOS: Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Αφή > Πίσω χτύπημα. Επιλέξτε «Διπλό» ή «Τριπλό» χτύπημα.

Για Android: Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Tap, Tap» (open-source) για να έχετε την ίδια λειτουργία.

5. Επιτάχυνση animations: Κάντε το κινητό «πύραυλο»

Αν η συσκευή σας φαίνεται αργή, φταίνε τα γραφικά των εφέ. Μπορείτε να τα επιταχύνετε:

Ενεργοποιήστε τα Developer Options (Πατώντας 7 φορές το «Build Number» στις πληροφορίες συσκευής).

Βρείτε το «Window animation scale» και αλλάξτε το από 1x σε 0.5x.

