Οδηγός Καθημερινότητας: Από την Υγεία του Εγκεφάλου μέχρι την Ψυχολογία του Βιβλιόφιλου

Η εβδομάδα συνεχίζεται με πολύτιμες συμβουλές που θωρακίζουν την υγεία μας, οργανώνουν τις εξορμήσεις μας και μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Συγκεντρώσαμε 5 κορυφαία θέματα που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε την καθημερινότητα.

1. Το φθηνό συμπλήρωμα που «ξυπνά» τη μνήμη

Μια νέα επιστημονική μελέτη από το King’s College του Λονδίνου φέρνει ευχάριστα νέα για τους ανθρώπους άνω των 60 ετών. Ένα απλό και οικονομικό συμπλήρωμα φυτικών ινών (ινουλίνη) φαίνεται πως μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία μέσα σε μόλις 3 μήνες, ενισχύοντας τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

2. Η «νόσος των ταξιδιωτών» και πώς να την αποφύγετε

Προγραμματίζετε απόδραση σε κάποιον τροπικό προορισμό; Η διάρροια των ταξιδιωτών είναι η πιο συχνή ασθένεια των διακοπών και μπορεί να σας καθηλώσει στο δωμάτιο. Μάθετε τον χρυσό κανόνα «Βράσε το, μαγείρεψέ το, ξεφλούδισέ το» και πώς να προστατευτείτε από το μολυσμένο νερό και τις τροφές.

3. Τι αποκαλύπτει για εσάς η βόλτα στα βιβλιοπωλεία;

Ανήκετε σε εκείνους που περνούν ώρες ανάμεσα στα ράφια των βιβλιοπωλείων χωρίς απαραίτητα να αγοράσουν κάτι; Η επιστήμη λέει πως αυτή η συνήθεια κρύβει 5 πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, όπως η πνευματική ταπεινότητα και η ανεξάντλητη περιέργεια. Δείτε αν ταυτίζεστε!

4. Φεβρουάριος στο μπαλκόνι: Φέρτε την Άνοιξη νωρίτερα

Μπορεί το κρύο να καλά κρατεί, αλλά ο Φεβρουάριος είναι ο ιδανικός μήνας για να προετοιμάσετε την πράσινη όαση του σπιτιού σας. Από τους ανθεκτικούς πανσέδες μέχρι το αρωματικό δεντρολίβανο, δείτε ποια φυτά αντέχουν στις χαμηλές θερμοκρασίες και πώς να τα φροντίσετε σωστά.

5. Το «μπλε κουτί» που κάνει θαύματα μετά τα 50

Η κλασική κρέμα Nivea επιστρέφει ως το απόλυτο "beauty hack" για το βλέμμα. Πολλές γυναίκες την επιλέγουν πλέον για την καταπολέμηση των μαύρων κύκλων και της ξηρότητας στην περιοχή των ματιών, καθώς κλειδώνει την υγρασία πιο αποτελεσματικά από πολλές πανάκριβες φόρμουλες.

