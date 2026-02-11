Πώς προσφέρουμε σωστά το ψωμί στο παιδί; Το σύνηθες λάθος που κάνουν οι γονείς

Πολλοί γονείς, στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν το μωρό τους, επιλέγουν να του δώσουν το μαλακό μέρος του ψωμιού (ψίχα), θεωρώντας το πιο εύπεπτο και ασφαλές. Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα και η ομάδα «Μπορώ να φάω» προειδοποιούν ότι αυτή η πρακτική κρύβει κινδύνους που οι περισσότεροι αγνοούμε.

Το πρόβλημα με την ψίχα εντοπίζεται στη σύστασή της όταν έρχεται σε επαφή με το σάλιο. Στο στόμα του παιδιού δημιουργείται ένας κολλώδης σβώλος τροφής, ο οποίος προσκολλάται εύκολα στα τοιχώματα της στοματικής κοιλότητας. Αυτό δυσκολεύει τη διαχείριση της τροφής από το βρέφος και ενεργοποιεί έντονα το φαρυγγικό αντανακλαστικό (gag reflex), προκαλώντας αναστάτωση ή και κίνδυνο πνιγμονής.

Η κόρα είναι πιο ασφαλής!

Αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, η κόρα του ψωμιού είναι καταλληλότερη για τα βρέφη που ξεκινούν τις στερεές τροφές. Λόγω της σκληρότητάς της, το παιδί μπορεί να την κρατήσει ευκολότερα, να την επεξεργαστεί με τα ούλα του χωρίς να διαλύεται αμέσως σε μάζα και να εξασκηθεί στη μάσηση με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Tips για ασφαλή γεύματα

Για να προστατεύσετε το παιδί σας από τον κίνδυνο πνιγμονής, ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας:

Σωστή στάση : Το παιδί πρέπει να κάθεται πάντα σε κατάλληλο καρεκλάκι φαγητού, σε όρθια θέση.

: Το παιδί πρέπει να κάθεται πάντα σε κατάλληλο καρεκλάκι φαγητού, σε όρθια θέση. Όχι οθόνες: Απομακρύνετε τηλεοράσεις και tablet που αποσπούν την προσοχή από τη διαδικασία της κατάποσης.

Απομακρύνετε τηλεοράσεις και tablet που αποσπούν την προσοχή από τη διαδικασία της κατάποσης. Ήρεμο περιβάλλον: Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις και τις εντάσεις την ώρα του γεύματος.

Αποφύγετε τις βιαστικές κινήσεις και τις εντάσεις την ώρα του γεύματος. Το δικό σας παράδειγμα: Μασήστε αργά και επιδεικτικά μπροστά στο παιδί, καθώς η μίμηση είναι ο καλύτερος τρόπος εκμάθησης.

Βεβαιωθείτε πάντα ότι το παιδί έχει ολοκληρώσει τη μάσηση και έχει καταπιεί την τελευταία μπουκιά πριν το κατεβάσετε από το καρεκλάκι του ή το αφήσετε να συνεχίσει το παιχνίδι του.

