Πώς να διώξετε τη μούχλα και την υγρασία οριστικά

Η εμφάνιση μούχλας στις γωνίες των τοίχων, γύρω από τα παράθυρα ή στις ντουλάπες δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα, αλλά και σοβαρή απειλή για την υγεία του αναπνευστικού. Η υγρασία που εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του σπιτιού τον χειμώνα δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μυκήτων.

Η φυσική λύση που «εξαφανίζει» τα μαύρα στίγματα

Αντί για βαριά χημικά που ερεθίζουν τα πνευμόνια, μπορείτε να φτιάξετε ένα πανίσχυρο καθαριστικό με υλικά που έχετε ήδη.

  • Λευκό Ξύδι: Το οξύ του ξυδιού διαπερνά τη δομή της μούχλας και την εξουδετερώνει σε βάθος.

  • Μαγειρική Σόδα: Δρα ως λειαντικό και απορροφά τις δυσάρεστες οσμές της κλεισούρας.

  • Έλαιο Τσαγιού (Tea Tree Oil): Αν το έχετε, προσθέστε λίγες σταγόνες, καθώς είναι το ισχυρότερο φυσικό μυκητοκτόνο.

Βήμα-βήμα η διαδικασία καθαρισμού

  1. Ψεκασμός: Γεμίστε ένα μπουκάλι με καθαρό λευκό ξύδι (χωρίς νερό) και ψεκάστε απευθείας πάνω στη μούχλα. Αφήστε το να δράσει για τουλάχιστον 1 ώρα.

  2. Τρίψιμο: Φτιάξτε μια πάστα από σόδα και λίγο νερό. Τρίψτε το σημείο με μια παλιά οδοντόβουρτσα ή ένα σφουγγάρι.

  3. Πρόληψη: Για να μην ξαναβγεί, τοποθετήστε ένα μπολ με χοντρό αλάτι στις γωνίες που εμφανίζουν υγρασία. Το αλάτι θα απορροφά τους υδρατμούς πριν φτάσουν στον τοίχο.

