Οικονομία και Ταχύτητα: Πώς να «αναστήσετε» το κινητό σας και να γλιτώσετε ρεύμα με 2 απλές κινήσεις

Η καθημερινότητά μας πλέον περιστρέφεται γύρω από τις ηλεκτρικές συσκευές και τα smartphones. Όμως, συχνά παραμελούμε μικρές λεπτομέρειες που όχι μόνο «βαραίνουν» τη συσκευή μας, αλλά φουσκώνουν και τον λογαριασμό του ρεύματος. Σήμερα, συγκεντρώσαμε δύο απαραίτητους οδηγούς για να κάνετε το σπίτι σας πιο ασφαλές και το κινητό σας... σαν καινούργιο.

Μέρος 1ο: Γιατί το κινητό σας «σέρνεται» (Δεν φταίνε οι φωτογραφίες!)

Όταν η μνήμη γεμίζει, η πρώτη κίνηση είναι να σβήσουμε φωτογραφίες. Στην πραγματικότητα, ο ένοχος είναι η Cache. Κάθε εφαρμογή (Facebook, TikTok, Viber) αποθηκεύει προσωρινά αρχεία που δεν βλέπετε, αλλά καταλαμβάνουν Gigabytes.

Τι να κάνετε:

Εκκαθάριση Cache: Στις ρυθμίσεις των εφαρμογών, καθαρίστε την προσωρινή μνήμη.

Προσοχή στα Media: Απενεργοποιήστε την αυτόματη λήψη βίντεο και φωτογραφιών από τις εφαρμογές μηνυμάτων. Αυτά τα αρχεία κρύβονται στη μνήμη της συσκευής και «τρώνε» τον χώρο αθόρυβα.

Μέρος 2ο: Οι «αόρατοι» καταναλωτές που δεν πρέπει να μένουν στην πρίζα

Πολλοί θεωρούμε ότι αν μια συσκευή είναι κλειστή, δεν καταναλώνει ρεύμα. Λάθος. Η «σιωπηλή κατανάλωση» και ο κίνδυνος υπερθέρμανσης τη νύχτα είναι υπαρκτά προβλήματα.

Συσκευές που πρέπει να αποσυνδέετε πριν τον ύπνο:

Φορτιστές: Αν παραμένουν στην πρίζα χωρίς συσκευή, συνεχίζουν να τραβάνε ρεύμα και φθείρονται.

Μικροσυσκευές κουζίνας: Βραστήρες και τοστιέρες είναι επιρρεπείς σε βραχυκυκλώματα λόγω υγρασίας ή αλάτων.

