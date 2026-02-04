Επιβίωση στο βουνό: Οι απαράβατοι κανόνες και οι συμβουλές ενός έμπειρου συνοδού – Τι πρέπει να προσέξετε

Οδηγός Ασφαλείας στο Βουνό: Οι βασικοί κανόνες για πεζοπόρους και ορειβάτες

Η ασφάλεια στις ορεινές διαδρομές αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιο για κάθε ανάβαση. Ο συνοδός βουνού Γιώργος Μεταξάς παραθέτει τους βασικούς άξονες που πρέπει να ακολουθεί κάθε ορειβάτης, από τον αρχάριο έως τον έμπειρο, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Προετοιμασία και Μελέτη Διαδρομής

Πριν από κάθε εξόρμηση, η σωστή ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας:

Χαρτογράφηση: Πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια το μονοπάτι, την τεχνική του δυσκολία, τη χιλιομετρική απόσταση και την υψομετρική διαφορά.



Πρέπει να γνωρίζουμε με ακρίβεια το μονοπάτι, την τεχνική του δυσκολία, τη χιλιομετρική απόσταση και την υψομετρική διαφορά. Μετεωρολογικές Συνθήκες: Ο έλεγχος του καιρού πρέπει να αφορά όχι μόνο την ημέρα της ανάβασης αλλά και τις προηγούμενες (π.χ. βροχές που κάνουν το έδαφος ολισθηρό ή χιονοπτώσεις που δημιουργούν στρώσεις χιονιού).

Ο Απαραίτητος Εξοπλισμός

Στο σακίδιο πρέπει πάντα να περιλαμβάνονται:

Είδη πρώτης ανάγκης: Φακός κεφαλής με μπαταρίες, χάρτης, σφυρίχτρα, αναπτήρας και φαρμακείο. Ρουχισμός: Ανάλογα με την εποχή (ισοθερμικά, αδιάβροχα, καπέλο, γυαλιά ηλίου). Χειμερινός εξοπλισμός: Κραμπόν, πιολέ, φτυάρι και συσκευή ARVA για όσους κινούνται σε χιονισμένα πεδία.

Διαχείριση Κινδύνου και Ψυχραιμία

Αυτογνωσία: Είναι απαραίτητο να μην υπερβαίνουμε τις δυνατότητές μας. Αν οι συνθήκες (π.χ. ομίχλη, άστατος αέρας) γίνουν επικίνδυνες, η επιστροφή είναι η σωστή κίνηση.

Σε περίπτωση ανάγκης: Διατηρούμε την ψυχραιμία μας. Αν χαθεί ο προσανατολισμός, ακολουθούμε το μονοπάτι προς τα πίσω μέσω GPS ή χάρτη.

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης: Εκτός από το 112 και το 199, είναι χρήσιμο να έχουμε το τηλέφωνο του τοπικού καταφυγίου, καθώς οι υπεύθυνοι γνωρίζουν άριστα το πεδίο.

Τι προσέχουμε στις χιονοστιβάδες

Ο κίνδυνος είναι αυξημένος όταν μετά από φρέσκο χιόνι βγαίνει απότομα ήλιος. Το νέο στρώμα χιονιού δεν προλαβαίνει να "δέσει" με το παλιό, δημιουργώντας συνθήκες αποκόλλησης. Η εκπαίδευση από ορειβατικούς συλλόγους πάνω στη μέτρηση κινδύνου θεωρείται απαραίτητη για το χειμερινό βουνό.

