Τζάμια γεμάτα λάσπη από τη βροχή; Το σπιτικό μείγμα με 2 υλικά που τα κάνει να λάμπουν χωρίς τρίψιμο

Η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών δεν έφερε μόνο νερό, αλλά και τη γνώριμη «λάσπη» που λερώνει τα τζάμια και τις μπαλκονόπορτες. Το να ξεκινήσετε το καθάρισμα ενώ ο καιρός είναι ακόμα άστατος φαντάζει μάταιο, όμως υπάρχει ένα μυστικό για να τα διατηρήσετε καθαρά για περισσότερο χρόνο, δημιουργώντας μια «ασπίδα» προστασίας ενάντια στις επόμενες στάλες.

Ξεχάστε τα ακριβά χημικά. Η λύση κρύβεται στον συνδυασμό δύο απλών υλικών: Λευκό ξύδι και υγρό πιάτων.

Η "μαγική" συνταγή:

  • Σε ένα βαποριζατέρ, ανακατέψτε 500ml ζεστό νερό, 100ml λευκό ξύδι και μόλις 3-4 σταγόνες υγρό πιάτων.

  • Γιατί λειτουργεί: Το ξύδι διαλύει τα άλατα και τη βρωμιά αμέσως, ενώ το υγρό πιάτων απομακρύνει τη λιπαρότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το μυστικό της εφαρμογής:

  1. Μην καθαρίζετε ποτέ σε βρεγμένο τζάμι: Περιμένετε να σταματήσει η βροχή και να στεγνώσει η πολλή λάσπη. Αν τα τζάμια είναι πολύ λερωμένα, περάστε τα πρώτα με ένα σκέτο βρεγμένο πανί για να φύγουν τα χοντρά κομμάτια σκόνης.

  2. Χρησιμοποιήστε εφημερίδα ή πανί με μικροΐνες: Η εφημερίδα είναι το παλιό, καλό κόλπο που δεν αφήνει χνούδια και δίνει απίστευτη γυαλάδα λόγω της μελάνης.

  3. Η κίνηση "S": Ψεκάστε και καθαρίστε κάνοντας κινήσεις σε σχήμα "S" από πάνω προς τα κάτω. Έτσι αποφεύγετε τις γραμμές (θαμπάδες) που αφήνει το κυκλικό τρίψιμο.

Extra Tip: Αν προσθέσετε στο μείγμα σας μερικές σταγόνες μαλακτικό ρούχων, θα δημιουργήσετε μια αντιστατική στρώση που θα απωθεί τη σκόνη και το νερό στην επόμενη μπόρα!

