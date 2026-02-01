Ρούχα που μυρίζουν κλεισούρα; Το έξυπνο κόλπο για να στεγνώνουν αστραπιαία μέσα στο σπίτι χωρίς ίχνος υγρασίας

Η κακοκαιρία και η συνεχής βροχή κάνουν το άπλωμα των ρούχων στο μπαλκόνι αδύνατο. Η εναλλακτική λύση της απλώστρας μέσα στο σπίτι, όμως, συχνά συνοδεύεται από τη δυσάρεστη μυρωδιά της υγρασίας στα υφάσματα και τη δημιουργία μούχλας στους τοίχους. Υπάρχουν όμως μερικά "έξυπνα" μυστικά για να έχετε στεγνά και μυρωδάτα ρούχα, ακόμα και όταν έξω "ανοίγουν οι ουρανοί".

1. Η τεχνική του "Διπλού Στυψίματος" Πριν βγάλετε τα ρούχα από το πλυντήριο, προγραμματίστε έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος. Θα αφαιρέσει το επιπλέον νερό που συγκρατούν οι ίνες, μειώνοντας τον χρόνο στεγνώματος κατά τουλάχιστον 2-3 ώρες.

2. Η στρατηγική τοποθέτηση της απλώστρας Μην κολλάτε την απλώστρα στον τοίχο ή ανάμεσα σε έπιπλα.

Το μυστικό: Τοποθετήστε την κοντά σε ένα θερμαντικό σώμα (αλλά όχι πάνω του!) ή σε σημείο που δημιουργείται έστω και μικρό ρεύμα αέρα.

Extra Tip: Αφήστε αρκετό κενό ανάμεσα στα ρούχα. Αν είναι "στριμωγμένα", ο αέρας δεν κυκλοφορεί και η υγρασία εγκλωβίζεται.

3. Το κόλπο με την "Ξηρή Πετσέτα" Αν βιάζεστε να στεγνώσει ένα συγκεκριμένο ρούχο, τυλίξτε το μέσα σε μια μεγάλη, στεγνή και αφράτη πετσέτα και πιέστε το δυνατά. Η πετσέτα θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας αμέσως.

4. Χρησιμοποιήστε τον Αφυγραντήρα Αν έχετε αφυγραντήρα, τοποθετήστε τον στο ίδιο δωμάτιο με τα ρούχα και επιλέξτε τη λειτουργία "Laundry" (αν διαθέτει) ή ρυθμίστε τον σε υψηλή ένταση. Είναι ο πιο υγιεινός τρόπος, καθώς τραβάει την υγρασία από τα ρούχα προτού αυτή "κάτσει" στους τοίχους.

5. Ο σωστός αερισμός Ακόμα κι αν βρέχει, ανοίξτε για 5 λεπτά ένα παράθυρο σε ανάκλιση. Η ανανέωση του αέρα είναι απαραίτητη για να μην "ποτίσουν" τα ρούχα τη μυρωδιά της κλεισούρας.

Madata Tip: Για να μυρίζουν τα ρούχα φρεσκάδα, μπορείτε να βάλετε 2-3 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας στο νερό του σιδήρου σας ή να ψεκάσετε ελαφρά την απλώστρα με ένα μείγμα νερού και μαλακτικού.

