Πώς να κάνετε το σαλόνι σας να φαίνεται ακριβό με 3 μικρές αλλαγές – Τα μυστικά των interior designers που δεν κοστίζουν τίποτα

Ποιος είπε ότι ένα σαλόνι που αποπνέει πολυτέλεια χρειάζεται μια περιουσία σε έπιπλα και ακριβά υλικά; Η διαφορά ανάμεσα σε έναν χώρο που φαίνεται «πρόχειρος» και σε έναν που μοιάζει βγαλμένος από περιοδικό διακόσμησης βρίσκεται στις λεπτομέρειες, στις αναλογίες και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε το φως.

Αν θέλετε να αναβαθμίσετε την αισθητική του καθιστικού σας απόψε κιόλας, ακολουθήστε αυτά τα 3 «πονηρά» μυστικά που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες διακοσμητές:

1. Το μυστικό του «ύψους» στις κουρτίνες

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να τοποθετούν το κουρτινόξυλο ακριβώς πάνω από το παράθυρο. Αυτό «κόβει» τον τοίχο και κάνει το ταβάνι να φαίνεται χαμηλότερο.

Η αλλαγή: Κρεμάστε τις κουρτίνες όσο πιο κοντά στο ταβάνι μπορείτε. Αυτό δημιουργεί μια οφθαλμαπάτη ύψους, κάνοντας το σαλόνι να φαίνεται πιο επιβλητικό και ευρύχωρο, δίνοντάς του αμέσως έναν αέρα πολυτέλειας.

2. "Layering" στον φωτισμό (Ξεχάστε το κεντρικό φως)

Το έντονο, λευκό φως από το φωτιστικό του ταβανιού είναι ο «εχθρός» της καλής διακόσμησης, καθώς εξαφανίζει τις σκιές και κάνει τον χώρο να φαίνεται επίπεδος και ψυχρός.

Η αλλαγή: Δημιουργήστε επίπεδα φωτισμού. Χρησιμοποιήστε επιδαπέδια φωτιστικά, πορτατίφ ή ακόμα και κεριά σε διαφορετικές γωνιές του δωματίου. Ο θερμός, χαμηλός φωτισμός «μαλακώνει» τις γωνίες των επίπλων και κάνει το σαλόνι να φαίνεται πιο ατμοσφαιρικό και «δουλεμένο».

3. Η δύναμη της αποσυμφόρησης (Edit, don't add)

Συχνά πιστεύουμε ότι για να δείχνει ένας χώρος «γεμάτος» και ακριβός πρέπει να έχουμε πολλά διακοσμητικά. Το αποτέλεσμα όμως είναι οπτικός θόρυβος.

Η αλλαγή: Ακολουθήστε τον κανόνα του "Less is More". Αφαιρέστε τα πολλά μικροαντικείμενα από το τραπεζάκι και τα ράφια. Κρατήστε μόνο 3-4 μεγάλα και ποιοτικά κομμάτια (ένα μεγάλο βάζο, ένα βιβλίο τέχνης, ένα κερί). Ο χώρος που «αναπνέει» δείχνει πάντα πιο ακριβός.

Madata Tip: Μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει τεράστια διαφορά είναι τα μαξιλάρια του καναπέ. Αντικαταστήστε το γέμισμα με πούπουλο (ή κάτι που του μοιάζει) και κάντε το περίφημο «karate chop» στη μέση. Το σχήμα αυτό δείχνει αμέσως ότι το σαλόνι είναι προσεγμένο στην εντέλεια.

