Πώς να κάνετε το σαλόνι σας να φαίνεται ακριβό με 3 μικρές αλλαγές – Τα μυστικά των interior designers που δεν κοστίζουν τίποτα

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 10 άτομα
Πώς να κάνετε το σαλόνι σας να φαίνεται ακριβό με 3 μικρές αλλαγές – Τα μυστικά των interior designers που δεν κοστίζουν τίποτα

Ποιος είπε ότι ένα σαλόνι που αποπνέει πολυτέλεια χρειάζεται μια περιουσία σε έπιπλα και ακριβά υλικά; Η διαφορά ανάμεσα σε έναν χώρο που φαίνεται «πρόχειρος» και σε έναν που μοιάζει βγαλμένος από περιοδικό διακόσμησης βρίσκεται στις λεπτομέρειες, στις αναλογίες και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε το φως.

Αν θέλετε να αναβαθμίσετε την αισθητική του καθιστικού σας απόψε κιόλας, ακολουθήστε αυτά τα 3 «πονηρά» μυστικά που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες διακοσμητές:

1. Το μυστικό του «ύψους» στις κουρτίνες

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να τοποθετούν το κουρτινόξυλο ακριβώς πάνω από το παράθυρο. Αυτό «κόβει» τον τοίχο και κάνει το ταβάνι να φαίνεται χαμηλότερο.

  • Η αλλαγή: Κρεμάστε τις κουρτίνες όσο πιο κοντά στο ταβάνι μπορείτε. Αυτό δημιουργεί μια οφθαλμαπάτη ύψους, κάνοντας το σαλόνι να φαίνεται πιο επιβλητικό και ευρύχωρο, δίνοντάς του αμέσως έναν αέρα πολυτέλειας.

2. "Layering" στον φωτισμό (Ξεχάστε το κεντρικό φως)

Το έντονο, λευκό φως από το φωτιστικό του ταβανιού είναι ο «εχθρός» της καλής διακόσμησης, καθώς εξαφανίζει τις σκιές και κάνει τον χώρο να φαίνεται επίπεδος και ψυχρός.

  • Η αλλαγή: Δημιουργήστε επίπεδα φωτισμού. Χρησιμοποιήστε επιδαπέδια φωτιστικά, πορτατίφ ή ακόμα και κεριά σε διαφορετικές γωνιές του δωματίου. Ο θερμός, χαμηλός φωτισμός «μαλακώνει» τις γωνίες των επίπλων και κάνει το σαλόνι να φαίνεται πιο ατμοσφαιρικό και «δουλεμένο».

3. Η δύναμη της αποσυμφόρησης (Edit, don't add)

Συχνά πιστεύουμε ότι για να δείχνει ένας χώρος «γεμάτος» και ακριβός πρέπει να έχουμε πολλά διακοσμητικά. Το αποτέλεσμα όμως είναι οπτικός θόρυβος.

  • Η αλλαγή: Ακολουθήστε τον κανόνα του "Less is More". Αφαιρέστε τα πολλά μικροαντικείμενα από το τραπεζάκι και τα ράφια. Κρατήστε μόνο 3-4 μεγάλα και ποιοτικά κομμάτια (ένα μεγάλο βάζο, ένα βιβλίο τέχνης, ένα κερί). Ο χώρος που «αναπνέει» δείχνει πάντα πιο ακριβός.

Madata Tip: Μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει τεράστια διαφορά είναι τα μαξιλάρια του καναπέ. Αντικαταστήστε το γέμισμα με πούπουλο (ή κάτι που του μοιάζει) και κάντε το περίφημο «karate chop» στη μέση. Το σχήμα αυτό δείχνει αμέσως ότι το σαλόνι είναι προσεγμένο στην εντέλεια.

Διαβάστε ακόμα: Λαμπίκο ο φούρνος χωρίς χημικά: Το πανέξυπνο κόλπο με τη μαγειρική σόδα και το λεμόνι που θα σας λύσει τα χέρια

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Σενάρια για εγκεφαλικό και «καλπάζουσα» άνοια – Τι αποκαλύπτουν κορυφαίοι γιατροί
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Σενάρια για εγκεφαλικό και «καλπάζουσα» άνοια – Τι αποκαλύπτουν κορυφαίοι γιατροί

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΥ: Κόκκινος συναγερμός για την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες και 9 μποφόρ την Κυριακή (Λίστα περιοχών)
Ο Καιρός

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΥ: Κόκκινος συναγερμός για την κακοκαιρία – Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες και 9 μποφόρ την Κυριακή (Λίστα περιοχών)

Υπόθεση Λόρα: Το χρονικό της μεγάλης φυγής – Πώς η 16χρονη «ξεγέλασε» τις αρχές και πέταξε για Γερμανία
Κοινωνία

Υπόθεση Λόρα: Το χρονικό της μεγάλης φυγής – Πώς η 16χρονη «ξεγέλασε» τις αρχές και πέταξε για Γερμανία

Νέες φωτογραφίες-σοκ από το 'νησί της ακολασίας': Ο Πρίγκιπας Άντριου πάνω από ξαπλωμένη γυναίκα στο σπίτι του Έπσταϊν
Κόσμος

Νέες φωτογραφίες-σοκ από το 'νησί της ακολασίας': Ο Πρίγκιπας Άντριου πάνω από ξαπλωμένη γυναίκα στο σπίτι του Έπσταϊν

Τελευταίο «αντίο» στα πέντε αδικοχαμένα «αετόπουλα» – Κηδείες σε Ημαθία και Θεσσαλία
Επικαιρότητα

Τελευταίο «αντίο» στα πέντε αδικοχαμένα «αετόπουλα» – Κηδείες σε Ημαθία και Θεσσαλία