Smart Living: Το viral trend «Lüften» για τέλειο ύπνο, τα λάθη στον καφέ και το μυστικό για τραγανές γλυκοπατάτες

Μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα στην υγεία και την ευεξία μας.

Lüften (House Burping): Το γερμανικό trend που έγινε viral στο TikTok μας διδάσκει να αερίζουμε το σπίτι μας 3 φορές την ημέρα για 5-10 λεπτά. Αυτή η απλή κίνηση βελτιώνει δραματικά την ποιότητα του ύπνου και θωρακίζει το ανοσοποιητικό. διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr
Τα λάθη στον καφέ: Μήπως "σκοτώνετε" τα αντιοξειδωτικά του καφέ σας με ζάχαρη και έτοιμες κρέμες; Προτιμήστε την κανέλα για γεύση και αποφύγετε την κατανάλωση με άδειο στομάχι. διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr
Το μυστικό της γλυκοπατάτας: Για να απολαύσετε τις πιο τραγανές γλυκοπατάτες στο Air Fryer, μην ξεχάσετε να τις μουλιάσετε σε κρύο νερό για 20 λεπτά πριν τις ψήσετε. Το αποτέλεσμα θα σας θυμίσει το καλύτερο τηγανητό σνακ, αλλά με ελάχιστες θερμίδες! διαβάστε αναλυτικά στο ourlife.gr

