Το λάθος που κάνουμε όλοι: Γιατί δεν πρέπει ποτέ να βάζετε το ψωμί στο ψυγείο – Το κόλπο για να παραμείνει φρέσκο σαν την πρώτη μέρα

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από το να αγοράζεις φρέσκο, μυρωδάτο ψωμί το πρωί και μέχρι το βράδυ να έχει γίνει σκληρό σαν πέτρα ή να έχει «πανιάσει». Πολλοί πιστεύουν ότι το ψυγείο είναι η λύση για να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε.

Γιατί το ψυγείο «σκοτώνει» το ψωμί;

Μπορεί το ψυγείο να σώζει το γάλα και το κρέας, αλλά για το ψωμί λειτουργεί αντίστροφα. Λόγω μιας χημικής διαδικασίας που ονομάζεται ανακρυστάλλωση του αμύλου, το ψωμί στο ψυγείο χάνει την υγρασία του τρεις φορές πιο γρήγορα από ό,τι σε θερμοκρασία δωματίου. Το αποτέλεσμα; Ένα ψωμί στεγνό, σκληρό και χωρίς γεύση.

Τα 3 μυστικά για φρεσκάδα διαρκείας:

Η χάρτινη σακούλα είναι ο σύμμαχός σας: Το ψωμί πρέπει να «αναπνέει». Η χάρτινη σακούλα απορροφά την περιττή υγρασία που προκαλεί τη μούχλα, ενώ διατηρεί την κρούστα τραγανή. Η κατάψυξη είναι η μόνη λύση: Αν ξέρετε ότι δεν θα καταναλώσετε όλο το ψωμί άμεσα, κόψτε το σε φέτες, βάλτε το σε αεροστεγείς σακούλες και τοποθετήστε το στην κατάψυξη. Όταν το χρειαστείτε, το βάζετε απευθείας στην τοστιέρα ή στον φούρνο και γίνεται σαν να βγήκε εκείνη την ώρα από τον φούρνο. Το κόλπο με το σέλερι: Αν βάλετε ένα κλωνάρι σέλερι μέσα στη σακούλα με το ψωμί του τοστ, το ψωμί θα απορροφήσει την υγρασία από το λαχανικό και θα παραμείνει μαλακό για πολύ περισσότερες ημέρες, χωρίς να αλλάξει η γεύση του.

Madata Tip: Αν το ψωμί έχει ήδη σκληρύνει, ραντίστε το με λίγο νερό και βάλτε το για 5 λεπτά στον φούρνο στους 180°C. Θα επανέλθει η φρεσκάδα του αμέσως!

