Το πανέξυπνο κόλπο για να διατηρείτε τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για διπλάσιο χρόνο – Σταματήστε να πετάτε τρόφιμα!

Με τις τιμές στα οπωροκηπευτικά να βρίσκονται στα ύψη, το να βλέπουμε το μαρούλι να μαραίνεται ή τις φράουλες να πιάνουν μούχλα μέσα σε δύο μέρες είναι απογοητευτικό. Υπάρχουν όμως μερικά απλά, "έξυπνα" κόλπα που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες σεφ και οι παλιές νοικοκυρές για να παρατείνουν τη ζωή των τροφίμων στο ψυγείο.

1. Το μυστικό με το χαρτί κουζίνας

Το μεγαλύτερος εχθρός των λαχανικών (ειδικά των φυλλωδών όπως το μαρούλι και το σπανάκι) είναι η υγρασία.

Το κόλπο: Τοποθετήστε ένα στεγνό φύλλο χαρτί κουζίνας μέσα στη σακούλα ή το δοχείο με τα λαχανικά. Το χαρτί θα απορροφήσει την περιττή υγρασία, εμποδίζοντας το "μαλάκωμα" και τη σήψη.

2. Μην πλένετε τα φρούτα πριν τα αποθηκεύσετε

Πολλοί κάνουν το λάθος να πλένουν τα μούρα, τις φράουλες ή τα σταφύλια μόλις επιστρέψουν από τη λαϊκή.

Η λύση: Η υγρασία προκαλεί άμεση ανάπτυξη μυκήτων. Πλύνετε τα φρούτα σας μόνο την ώρα που πρόκειται να τα καταναλώσετε. Αν θέλετε οπωσδήποτε να τα πλύνετε νωρίτερα, βουτήξτε τα σε ένα μείγμα νερού με λίγο ξύδι και στεγνώστε τα τέλεια πριν μπουν στο ψυγείο.

3. Οι μπανάνες και το αλουμινόχαρτο

Οι μπανάνες ωριμάζουν πολύ γρήγορα και επηρεάζουν και τα υπόλοιπα φρούτα γύρω τους.

Το κόλπο: Τυλίξτε το κοτσάνι της μπανάνας (εκεί που ενώνονται όλες μαζί) με λίγο αλουμινόχαρτο ή διάφανη μεμβράνη. Αυτό επιβραδύνει την απελευθέρωση του αερίου αιθυλενίου, κρατώντας τες κίτρινες για 3-5 ημέρες παραπάνω.

4. Πατάτες και κρεμμύδια: Οι "ορκισμένοι εχθροί"

Ποτέ μην αποθηκεύετε πατάτες και κρεμμύδια στο ίδιο καλάθι. Τα αέρια που εκλύουν τα κρεμμύδια αναγκάζουν τις πατάτες να βγάλουν φύτρες πολύ πιο γρήγορα. Κρατήστε τα σε δροσερό, σκοτεινό μέρος, αλλά σε απόσταση μεταξύ τους.

