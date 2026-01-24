Το μυστικό της γιαγιάς: Πώς να εξαφανίσετε τα άλατα από τις βρύσες με ένα υλικό που έχετε ήδη στην κουζίνα – Θα γίνουν σαν καινούργιες

Τα άλατα στις βρύσες του μπάνιου και της κουζίνας είναι ο «εφιάλτης» κάθε νοικοκυράς. Παρά τη χρήση ακριβών χημικών καθαριστικών, συχνά η θαμπάδα παραμένει ή οι βρύσες γεμίζουν ξανά στίγματα μετά από λίγες ώρες. Υπάρχει όμως ένα παραδοσιακό κόλπο, που κοστίζει ελάχιστα και κάνει τις βρύσες να αστράφτουν για μέρες.

Το «μαγικό» υλικό: Το Λεμόνι (ή το Λευκό Ξύδι)

Το μυστικό κρύβεται στην οξύτητα των φυσικών υλικών. Αντί να τρίβετε με τις ώρες, ακολουθήστε αυτά τα δύο βήματα:

Το κόλπο της «λεμονόκουπας»: Κόψτε ένα λεμόνι στη μέση. Πάρτε το μισό και «καρφώστε» το στο στόμιο της βρύσης (εκεί που τρέχει το νερό). Τυλίξτε το με μια μικρή πλαστική σακούλα και ένα λαστιχάκι. Αφήστε το να δράσει για 1 ώρα. Τα οξέα του λεμονιού θα διαλύσουν τα άλατα εσωτερικά χωρίς κανένα τρίψιμο. Για το σώμα της βρύσης: Βουτήξτε ένα πανί σε λευκό ξύδι και τυλίξτε το γύρω από τη βρύση στα σημεία που έχουν συσσωρευτεί άλατα. Αφήστε το για 30 λεπτά, ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί από μικροΐνες.

Το μυστικό για να μην ξαναπιάσουν άλατα αμέσως

Μόλις η βρύση στεγνώσει τελείως, πάρτε ένα κομμάτι λαδόκολλα και τρίψτε ελαφρά την επιφάνεια. Το κερί της λαδόκολλας θα δημιουργήσει ένα αόρατο προστατευτικό στρώμα που «διώχνει» τις σταγόνες του νερού, εμποδίζοντας τη δημιουργία νέων αλάτων για πολύ περισσότερο καιρό.

