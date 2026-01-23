Πατάτες με φύτρες: Το λάθος που μπορεί να τις κάνει τοξικές - Πότε πρέπει να τις πετάξετε αμέσως

Συμβαίνει σε όλους: Ανοίγεις το ντουλάπι και διαπιστώνεις ότι οι πατάτες έχουν αρχίσει να βγάζουν φύτρες ή έχουν αποκτήσει μια πράσινη απόχρωση. Οι περισσότεροι απλώς τις καθαρίζουν και τις μαγειρεύουν, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτή η συνήθεια μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.

Γιατί οι φύτρες είναι επικίνδυνες;

Οι πατάτες περιέχουν φυσικά δύο τοξικές ενώσεις, τη σολανίνη και τη χακονίνη. Όταν η πατάτα αρχίζει να βλαστάνει, τα επίπεδα αυτών των γλυκοαλκαλοειδών αυξάνονται κατακόρυφα. Οι ουσίες αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στις φύτρες, στη φλούδα και στα σημεία που πρασινίζουν.

Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Η κατανάλωση πατάτας με υψηλή συγκέντρωση τοξινών μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα μέσα σε λίγες ώρες:

Ήπια: Έμετος, διάρροια και πόνος στην κοιλιά.

Έμετος, διάρροια και πόνος στην κοιλιά. Σοβαρά : Πονοκέφαλος, σύγχυση, ταχυκαρδία, χαμηλή πίεση και πυρετός.

: Πονοκέφαλος, σύγχυση, ταχυκαρδία, χαμηλή πίεση και πυρετός. Προσοχή: Οι έγκυες γυναίκες πρέπει να αποφεύγουν εντελώς τις πατάτες με φύτρες, καθώς ορισμένες έρευνες συνδέουν την κατανάλωσή τους με αυξημένο κίνδυνο για το έμβρυο.

Μπορούμε να τις "σώσουμε";

Αν και το ξεφλούδισμα και το τηγάνισμα σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν κάπως τα επίπεδα των τοξινών, το βράσιμο ή το ψήσιμο δεν φαίνεται να βοηθούν σημαντικά. Το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων των ΗΠΑ συστήνει την πλήρη απόρριψη πατατών που έχουν βλαστήσει ή έχουν πράσινες κηλίδες, καθώς είναι η μόνη απόλυτα ασφαλής επιλογή.

Tips για σωστή αποθήκευση:

Αγοράζετε μικρές ποσότητες για άμεση χρήση.

Διατηρήστε τις σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό μέρος (το φως επιταχύνει το πρασίνισμα).

Μην τις αποθηκεύετε μαζί με κρεμμύδια, καθώς πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό επιταχύνει τη βλάστηση.







Διαβάστε ακόμα: Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Το εβδομαδιαίο μενού για την τετραμελή οικογένεια