Τρως μακαρόνια λάθος: Το απλό κόλπο που μειώνει τις θερμίδες και «ρίχνει» το σάκχαρο

Το επιστημονικό hack που μετατρέπει τα ζυμαρικά σε σύμμαχο του εντέρου. Τι συμβαίνει αν τα αφήσετε στο ψυγείο για 24 ώρες και γιατί το ξαναζέσταμα είναι το «κλειδί» για την υγεία σας.

Αν αγαπάτε τα μακαρόνια αλλά φοβάστε τους υδατάνθρακες και την απότομη αύξηση της γλυκόζης, η επιστήμη έχει τη λύση. Υπάρχει ένας πανεύκολος τρόπος να μετατρέψετε το αγαπημένο σας comfort food σε μια τροφή που συμπεριφέρεται περισσότερο ως φυτική ίνα και λιγότερο ως άμυλο.

Η «μαγεία» της ψύξης: Τι είναι το ανθεκτικό άμυλο;

Το μυστικό κρύβεται στη διαδικασία της αναδιάταξης του αμύλου. Όταν μαγειρεύετε τα ζυμαρικά και τα αφήνετε στο ψυγείο για τουλάχιστον 24 ώρες, η μοριακή τους δομή αλλάζει. Το άμυλο μετατρέπεται σε «ανθεκτικό άμυλο», το οποίο:

Δεν διασπάται εύκολα στο λεπτό έντερο.

εύκολα στο λεπτό έντερο. Δεν προκαλεί απότομες αιχμές στην ινσουλίνη.

απότομες αιχμές στην ινσουλίνη. Λειτουργεί ως πρεβιοτικό, τροφοδοτώντας τα καλά βακτήρια του εντέρου.

Πρέπει να τα φάτε κρύα;

Το εντυπωσιακό είναι πως όχι! Μόλις το ανθεκτικό άμυλο σχηματιστεί κατά την ψύξη, η δομή του παραμένει σταθερή ακόμη και μετά το ξαναζέσταμα. Έρευνες δείχνουν ότι τα ζυμαρικά που έχουν μαγειρευτεί, ψυχθεί και στη συνέχεια ξαναζεσταθεί, προκαλούν ακόμα μικρότερη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα σε σχέση με τα φρεσκομαγειρεμένα.

Τα οφέλη για τον οργανισμό:

Σταθερή ενέργεια: Αποφεύγετε τις λιγούρες που ακολουθούν τα γεύματα με απλούς υδατάνθρακες. Μείωση φλεγμονής: Η ζύμωση του ανθεκτικού αμύλου στο παχύ έντερο προστατεύει το πεπτικό σύστημα. Εργαλείο αδυνατίσματος: Το σώμα απορροφά λιγότερες θερμίδες από την ίδια ποσότητα φαγητού.

