Η ψυχολογία του «μένω σπίτι» και το μυστικό για τέλεια μαλλιά: 2 θέματα που θα αλλάξουν την καθημερινότητά σου

Πολλές φορές η ευτυχία και η αυτοπεποίθησή μας κρύβονται σε λεπτομέρειες που αγνοούμε. Από τον τρόπο που επιλέγουμε να περάσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας μέχρι το πώς διαχειριζόμαστε την εμφάνισή μας, οι ειδικοί έχουν απαντήσεις που μπορούν να μας απαλλάξουν από περιττές ενοχές και κόπο. Σήμερα, εστιάζουμε σε δύο θέματα που αγγίζουν κάθε σύγχρονη γυναίκα.

1. Γιατί το να μένεις σπίτι το Σαββατοκύριακο είναι σημάδι «δυνατού» χαρακτήρα

Νιώθεις ενοχές όταν αρνείσαι προτάσεις για έξοδο; Η ψυχολογία έχει άλλη άποψη! Η προτίμηση στη ζεστασιά του σπιτιού αποκαλύπτει 8 κρυφές δυνάμεις της προσωπικότητάς σου, από την υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη μέχρι την αυθεντική δημιουργικότητα. Μάθε γιατί το να «κλείνεις τον διακόπτη» είναι η καλύτερη επένδυση για την ψυχική σου υγεία.

2. Μήπως «παλεύεις» άδικα με τα μαλλιά σου; Τα 4 σημάδια του λάθος κουρέματος

Αν ξοδεύεις ώρες με το πιστολάκι και τα μαλλιά σου δεν «κάθονται» ποτέ, ίσως δεν φταίει η τρίχα σου αλλά το ψαλίδι του κομμωτή. Ο διάσημος Christophe Nicolas Biot εξηγεί γιατί το κούρεμα σε βρεγμένα μαλλιά είναι συχνά παγίδα και ποια είναι η λύση για να δείχνεις υπέροχη κάθε μέρα χωρίς styling.

