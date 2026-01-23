Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Το εβδομαδιαίο μενού για την τετραμελή οικογένεια

Η ακρίβεια του 2026 πιέζει το καλάθι του νοικοκυριού, κάνοντας τον προγραμματισμό της κουζίνας πιο απαραίτητο από ποτέ. Η Γιάννα Μπαλαφούτη προτείνει ένα πλήρες εβδομαδιαίο πλάνο για 4 άτομα, αποδεικνύοντας ότι με 8 ευρώ την ημέρα, η οικονομία μπορεί να συνδυαστεί με τη θρεπτικότητα και τη γεύση.
Η Στρατηγική του Μενού
Το «κλειδί» για να μείνετε εντός προϋπολογισμού είναι η Cucina Povera (η κουζίνα των φτωχών):
Βάση: Όσπρια, λαδερά και ζυμαρικά.
Πρωτεΐνη: Χρήση μικρών ποσοτήτων κρέατος ή αυγών για γεύση και όχι ως κύριο όγκο.
Pantry: Αξιοποίηση βασικών υλικών που υπάρχουν ήδη στο ντουλάπι (μπαχαρικά, λάδι).
Το Μενού της Εβδομάδας (Ενδεικτικό Κόστος) -
Ημέρα - Πιάτο - Εκτιμώμενο Κόστος
Δευτέρα - Φακές γιαχνί με πατάτες & καρότα - 3,10€ – 4,20€
Τρίτη - Χυλοπίτες τσουχτές με μυζήθρα & αυγό - 6,50€ – 8,40€
Τετάρτη - Αρακάς λαδερός με πατάτες - 5,70€ – 7,70€
Πέμπτη - Pasta e ceci (Ζυμαρικά με ρεβίθια) - 2,50€ – 3,80€
Παρασκευή - Κοκκινιστό λαχανόρυζο με σουμάκ - 4,40€ – 5,80€
Σάββατο - Ψαρόσουπα με οικονομικά ψάρια (π.χ. γόπες) - 5,50€ – 7,50€
Κυριακή - Μακαρονάδα με 300γρ. κιμά (home style) - 5,50€ – 7,40€
Συνοδευτικά & Γλυκά
Σαλάτες: Ζεστό κουνουπίδι (3,60€) ή χειμερινή με ρόκα και λωτό (4,40€).
Επιδόρπια: Κέικ βανίλιας (3,70€) ή σπιτικό ρυζόγαλο (4,20€), που βγάζουν μερίδες για 2-3 ημέρες.
Η προσπάθεια για "8 ευρώ την ημέρα" το 2026 είναι μια άσκηση ισορροπίας. Ενώ τα όσπρια παραμένουν η πιο ασφαλής λύση, η αυξημένη τιμή του ελαιολάδου και των γαλακτοκομικών είναι οι δύο αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να βγάλουν το budget εκτός στόχου.
Madata Tip: Για να πετύχετε τις τιμές αυτές, προτιμήστε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private labels) και αγοράζετε λαχανικά μόνο από λαϊκές αγορές
