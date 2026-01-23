Τι μαγειρεύουμε με 8 ευρώ: Το εβδομαδιαίο μενού για την τετραμελή οικογένεια

Η ακρίβεια του 2026 πιέζει το καλάθι του νοικοκυριού, κάνοντας τον προγραμματισμό της κουζίνας πιο απαραίτητο από ποτέ. Η Γιάννα Μπαλαφούτη προτείνει ένα πλήρες εβδομαδιαίο πλάνο για 4 άτομα, αποδεικνύοντας ότι με 8 ευρώ την ημέρα, η οικονομία μπορεί να συνδυαστεί με τη θρεπτικότητα και τη γεύση.

Η Στρατηγική του Μενού

Το «κλειδί» για να μείνετε εντός προϋπολογισμού είναι η Cucina Povera (η κουζίνα των φτωχών):

Βάση: Όσπρια, λαδερά και ζυμαρικά.

Πρωτεΐνη: Χρήση μικρών ποσοτήτων κρέατος ή αυγών για γεύση και όχι ως κύριο όγκο.

Pantry: Αξιοποίηση βασικών υλικών που υπάρχουν ήδη στο ντουλάπι (μπαχαρικά, λάδι).



Το Μενού της Εβδομάδας (Ενδεικτικό Κόστος) -

Ημέρα - Πιάτο - Εκτιμώμενο Κόστος

Δευτέρα - Φακές γιαχνί με πατάτες & καρότα - 3,10€ – 4,20€

Τρίτη - Χυλοπίτες τσουχτές με μυζήθρα & αυγό - 6,50€ – 8,40€

Τετάρτη - Αρακάς λαδερός με πατάτες - 5,70€ – 7,70€

Πέμπτη - Pasta e ceci (Ζυμαρικά με ρεβίθια) - 2,50€ – 3,80€

Παρασκευή - Κοκκινιστό λαχανόρυζο με σουμάκ - 4,40€ – 5,80€

Σάββατο - Ψαρόσουπα με οικονομικά ψάρια (π.χ. γόπες) - 5,50€ – 7,50€

Κυριακή - Μακαρονάδα με 300γρ. κιμά (home style) - 5,50€ – 7,40€



Συνοδευτικά & Γλυκά

Σαλάτες: Ζεστό κουνουπίδι (3,60€) ή χειμερινή με ρόκα και λωτό (4,40€).

Επιδόρπια: Κέικ βανίλιας (3,70€) ή σπιτικό ρυζόγαλο (4,20€), που βγάζουν μερίδες για 2-3 ημέρες.



Η προσπάθεια για "8 ευρώ την ημέρα" το 2026 είναι μια άσκηση ισορροπίας. Ενώ τα όσπρια παραμένουν η πιο ασφαλής λύση, η αυξημένη τιμή του ελαιολάδου και των γαλακτοκομικών είναι οι δύο αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να βγάλουν το budget εκτός στόχου.

Madata Tip: Για να πετύχετε τις τιμές αυτές, προτιμήστε τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private labels) και αγοράζετε λαχανικά μόνο από λαϊκές αγορές

