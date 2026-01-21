Προσοχή στους δρόμους: Ο «αόρατος» κίνδυνος όταν οδηγείτε στη βροχή

Γιατί το αυτοκίνητο «χάνει» τον έλεγχο ακόμα και με λίγο νερό στο οδόστρωμα. Το θανάσιμο λάθος που κάνουν οι οδηγοί με το τιμόνι και το φρένο. Ο χρυσός κανόνας των 80 χλμ./ώρα.

Η σημερινή κακοκαιρία (21/1) έχει μετατρέψει τους δρόμους της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας σε «παγίδες» για τους οδηγούς. Πέρα από το μποτιλιάρισμα, ο μεγαλύτερος εχθρός στην άσφαλτο είναι η υδρολίσθηση (aquaplaning), ένα φαινόμενο που μπορεί να μηδενίσει την πρόσφυση των ελαστικών σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Τι είναι η υδρολίσθηση και γιατί είναι επικίνδυνη;

Όταν στο οδόστρωμα συσσωρεύεται νερό και το όχημα κινείται με ταχύτητα, οι αυλακώσεις των ελαστικών αδυνατούν να το «διώξουν». Αποτέλεσμα; Το ελαστικό παύει να πατάει στην άσφαλτο και «επιπλέει» πάνω στο νερό. Σε αυτή την κατάσταση, το αυτοκίνητο δεν υπακούει ούτε στο τιμόνι, ούτε στο γκάζι, ούτε στο φρένο.

Τα SOS για να μην χάσετε τον έλεγχο

Αν νιώσετε το αυτοκίνητο να «γλιστράει» πάνω στο νερό:

Όχι απότομες κινήσεις: Μην στρίβετε το τιμόνι απότομα. Αν το στρίψετε ενώ είστε πάνω στο νερό, μόλις το λάστιχο βρει ξανά άσφαλτο, το αμάξι θα εκτραπεί βίαια προς τη φορά που έχετε δώσει, με κίνδυνο σύγκρουσης. Σταθερό τιμόνι: Κρατήστε το τιμόνι στην ευθεία και σταθερό. Μην πατάτε φρένο: Αποφύγετε την απότομη επιβράδυνση. Αφήστε απλώς το γκάζι μέχρι το όχημα να επιβραδύνει φυσικά και να ανακτήσει πρόσφυση.

Η πρόληψη σώζει ζωές

Μειώστε ταχύτητα: Τα σύγχρονα ελαστικά αποστραγγίζουν έως 30 λίτρα νερού το δευτερόλεπτο όταν κινούμαστε με 80 χλμ./ώρα . Πάνω από αυτό το όριο, οι πιθανότητες υδρολίσθησης αυξάνονται κατακόρυφα.



Τα σύγχρονα ελαστικά αποστραγγίζουν έως 30 λίτρα νερού το δευτερόλεπτο όταν κινούμαστε με . Πάνω από αυτό το όριο, οι πιθανότητες υδρολίσθησης αυξάνονται κατακόρυφα. Έλεγχος ελαστικών: Αν το πέλμα είναι φθαρμένο, το αυτοκίνητο κινδυνεύει ακόμα και με ελάχιστο νερό.



Αν το πέλμα είναι φθαρμένο, το αυτοκίνητο κινδυνεύει ακόμα και με ελάχιστο νερό. Ορατότητα: Προτιμήστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Διαβάστε ακόμα: Το έξυπνο κόλπο με το αλουμινόχαρτο στο πλυντήριο πιάτων: Γιατί το κάνουν όλοι και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα