Προσοχή: Μην βάλετε ποτέ αυτά τα 5 υφάσματα στο στεγνωτήριο – Κίνδυνος να «λιώσουν» ή να πάρουν φωτιά

Το στεγνωτήριο είναι ο καλύτερος φίλος του σπιτιού τον χειμώνα, ειδικά με το ψύχος που πλησιάζει. Ωστόσο, μια λάθος κίνηση μπορεί να μετατρέψει το αγαπημένο σας πουλόβερ σε... παιδικό ρούχο ή, ακόμα χειρότερα, να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

Δεν είναι όλα τα υφάσματα ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Ορισμένα κινδυνεύουν με μόνιμη αλλοίωση, ενώ άλλα αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια του σπιτιού.

Τα «επικίνδυνα» υφάσματα:

Συνθετικά (Πολυεστέρας, Νάιλον, Ελαστάν): Έχουν χαμηλό σημείο τήξης. Μπορεί να «λιώσουν», να σκληρύνουν ή να εμφανίσουν γυαλιστερά σημάδια που δεν φεύγουν ποτέ. Μάλλινα & Κασμιρένια: Ο «νούμερο 1» εχθρός. Η θερμότητα μαζεύει τις ίνες, με αποτέλεσμα το ρούχο να μικρύνει δραματικά και να χάσει την απαλότητά του. Ρούχα με στάμπες και πούλιες: Η έντονη θερμότητα ξεκολλάει τις διακοσμητικές λεπτομέρειες, αφήνοντας μόνιμα σημάδια κόλλας ή παραμορφωμένο πλαστικό. Λινά & λεπτά Βαμβακερά: Κινδυνεύουν να καούν στις άκρες, να ξεθωριάσουν και να γίνουν τραχιά στην αφή. Εύφλεκτα υπολείμματα: Το πιο επικίνδυνο! Ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με οινόπνευμα, διαλύτες ή βενζίνη (ακόμα και πλυμένα) μπορεί να αναφλεγούν μέσα στον κάδο.



Πριν πατήσετε το "Start", ελέγχετε πάντα την ετικέτα. Η σωστή χρήση όχι μόνο προστατεύει την γκαρνταρόμπα σας, αλλά εξασφαλίζει και τη μακροζωία της συσκευής σας.

