Το «κόλπο της κάλτσας» στα παράθυρα: Πώς ένα απλό αντικείμενο εξαφανίζει την υγρασία από τα τζάμια σε μια νύχτα

Κάθε χειμώνας φέρνει το ίδιο πρόβλημα: Ξυπνάτε το πρωί και τα παράθυρα είναι γεμάτα σταγόνες, λες και έβρεξε μέσα στο σπίτι. Πριν επενδύσετε σε ακριβούς αφυγραντήρες, υπάρχει μια λύση που κρύβεται στο συρτάρι σας.

Η υγρασία στα τζάμια δεν είναι μόνο αισθητικό ζήτημα, καθώς η μούχλα καραδοκεί στις γωνίες των κουφωμάτων. Ωστόσο, υπάρχει το λεγόμενο «κόλπο της κάλτσας», μια παλιά αλλά δοκιμασμένη μέθοδος που λειτουργεί σαν μαγνήτης για την υγρασία του αέρα.

Πώς λειτουργεί; Το μυστικό βρίσκεται στη χρήση μιας παλιάς βαμβακερής κάλτσας και ενός υλικού που έχουμε οι περισσότεροι για τα κατοικίδιά μας: την άμμο υγιεινής για γάτες (ιδανικά με κρυστάλλους σιλικόνης). Η άμμος είναι σχεδιασμένη να απορροφά την υγρασία ακαριαία, εμποδίζοντάς την να υγροποιηθεί πάνω στο κρύο τζάμι.

Το αποτέλεσμα; Πεντακάθαρα παράθυρα το επόμενο πρωί και μια αίσθηση φρεσκάδας στο δωμάτιο, χωρίς να κάψετε ούτε ένα ευρώ σε ρεύμα.

