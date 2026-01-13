Το μυστικό για αφράτο κέικ: Τι πρέπει να κάνετε για να μην ξεφουσκώσει ποτέ – 2 συνταγές για κάθε γούστο

Δεν υπάρχει τίποτα πιο απογοητευτικό από ένα κέικ που δείχνει υπέροχο στον φούρνο αλλά «κάθεται» μόλις βγει. Το σπιτικό κέικ είναι η καρδιά του πρωινού, αλλά η επιτυχία του κρύβεται σε λεπτομέρειες που συχνά αγνοούμε.

Τα 3 «χρυσά» μυστικά για να μην ξεφουσκώσει

Θερμοκρασία Δωματίου: Όλα τα υλικά (αβγά, βούτυρο, γάλα) πρέπει να είναι εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 1 ώρα. Το κρύο βούτυρο δεν αφρατεύει και το μείγμα «κόβει». Το Κοσκίνισμα: Μην το παραλείπετε! Κοσκινίστε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ για να δώσετε αέρα στο μείγμα. Μην ανοίγετε τον φούρνο: Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας πριν συμπληρωθεί ο χρόνος ψησίματος είναι ο νούμερο ένα εχθρός του όγκου.



Δύο προτάσεις που θα λατρέψετε

1. Πανεύκολο Κέικ Βανίλιας (της Ιωάννας Σταμούλου) Με μόλις 175γρ. βούτυρο, ζάχαρη και αλεύρι φαρίνα, 3 αβγά και λίγο ξινόγαλα, έχετε το πιο κλασικό και μυρωδάτο κέικ σε 40 λεπτά.

Tip: Με την ίδια δόση φτιάχνετε 12 υπέροχα μάφινς για το σχολείο.

Πανεύκολο κέικ βανίλιας



Υλικά

175γρ. βούτυρο

175γρ. ζάχαρη

175γρ. αλεύρι φαρίνα (που φουσκώνει μόνο του)

3 αβγά

1 ποτηράκι του κρασιού γάλα ή ξυνόγαλα

2 καψουλάκια βανιλίνη

λίγη ζάχαρη άχνη για το σερβίρισμα



Tips

Με την ίδια δόση μπορείτε να φτιάξετε 12 ατομικά μάφινς.

Φτιάξτε το πιο αφράτο κέικ γρήγορα και εύκολα!

Διαδικασία

Βήμα 1

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 175 βαθμούς, βουτυρώνετε κι αλευρώνετε μια φόρμα μακρόστενη για κέικ χωρητικότητας 1 λίτρου.

Βήμα 2

Χτυπάτε σε μπολ με μίξερ χειρός το βούτυρο και τις βανίλιες να αφρατέψουν και προσθέτετε σταδιακά τα αβγά, το γάλα ή το ξυνόγαλα και το αλεύρι. Όταν ομογενοποιηθούν τα υλικά μεταφέρετε το μίγμα στη φόρμα που έχετε προετοιμάσει και ψήνετε το κέικ στον προθερμασμένο φούρνο για 35-40 λεπτά περίπου, μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά του, να φουσκώσει και να ψηθεί ως μέσα. Το τσεκάρετε μπήγοντας ένα καλαμάκι στο κέντρο του κέικ. Πρέπει να βγει στεγνό, αλλιώς ψήνετε λίγο ακόμη.

2. Νηστίσιμο Κέικ Σοκολάτας (της Ντίνας Νικολάου) Χωρίς αβγά και βούτυρο, αλλά με πλούσια κουβερτούρα 52%, κακάο, ελαιόλαδο και τριμμένα φουντούκια. Μια σοκολατένια «έκρηξη» που δεν θα πιστεύετε ότι είναι νηστίσιμη.

Νηστίσιμο κέικ σοκολάτας



Υλικά

400γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 52% κακάο, τριμμένη στη χοντρή πλευρά του τρίφτη

600ml νερό

300γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

90ml ελαιόλαδο (ή σπορέλαιο)

65γρ. κακάο, σε σκόνη

1 κουτ. γλυκού ξίδι (με απαλή γεύση, όχι δυνατό)

8γρ. μπέικιν πάουντερ

1 καψουλάκι βανιλίνη

100γρ. φουντούκια τριμμένα

ζάχαρη άχνη, για το πασπάλισμα



Χωρίς αβγά και βούτυρο, με ελαιόλαδο, μπόλικη σοκολάτα και φουντούκια, μπορεί να γίνει το αγαπημένο νηστίσιμο κέικ όλης της οικογένειας.

Διαδικασία

Βήμα 1

Λιώνετε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί, δηλαδή μέσα σε ένα ανοξείδωτο μπολ, στερεωμένο στα χείλη μιας κατσαρόλας στην οποία σιγοβράζει λίγο νερό. Αποσύρετε από τη φωτιά.

Βήμα 2

Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180οC. Βουτυρώνετε ελαφρώς μια μέτρια στρογγυλή φόρμα για κέικ με τρύπα στη μέση.

Βήμα 3

Σε ένα μπολ βάζετε το νερό, το αλεύρι, το λάδι, το κακάο, το ξίδι, το μπέικιν πάουντερ και τη βανίλια και τα χτυπάτε καλά με μίξερ χειρός, μέχρι να πάρετε ένα αφράτο και λείο μίγμα. Προσθέτετε τη λιωμένη κουβερτούρα και χτυπάτε για λίγο ακόμα, μέχρι να ενσωματωθεί στο μίγμα. Τέλος, ρίχνετε τα τριμμένα φουντούκια και χτυπάτε καλά, μέχρι να ενωθούν στο μίγμα.

Βήμα 4

Αδειάζετε το μίγμα στη φόρμα και τη βάζετε στο μεσαίο ράφι του φούρνου. Ψήνετε το κέικ για 45 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει καλά.

Βήμα 5

Το αφήνετε να κρυώσει στη φόρμα για 5 λεπτά, το ξεφορμάρετε και το αφήνετε να κρυώσει εντελώς επάνω σε μια σχάρα. Το πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη και σερβίρετε.

