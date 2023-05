Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος: Ποια είναι η σωστή πλευρά

Το αντικολλητικό χαρτί είναι ιδανικό για ψήσιμο στον φούρνο.

Χρησιμοποιείται ευρέως στη ζαχαροπλαστική (κουλουράκια, πιτάκια κ.ο.κ) αλλά και στη μαγειρική για φαγητά όπως πατάτες, μπιφτέκια, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, πίτσες.

Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί ως αυτοσχέδια σακούλα για το γλάσο ενός κέικ ή για να σκεπάσετε το φαγητό στον φούρνο για να μην «αρπάξει».

Παράλληλα, το αντικολλητικό χαρτί κάνει το καθάρισμα του ταψιού πανεύκολο καθώς χρειάζεται μόνο ένα απλό πέρασμα με το σφουγγάρι.

Το αντικολλητικό χαρτί ψησίματος είναι ιδιαίτερο χρήσιμο στη μαγειρική.

Αντικολλητικό χαρτί: Υπάρχει σωστή πλευρά;

Τα περισσότερα αντικολλητικά χαρτιά ψησίματος είναι διπλής όψης, οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία από πια πλευρά θα τα χρησιμοποιήσετε.

Ωστόσο, ορισμένα έχουν μια ελαφριά επίστρωση σιλικόνης στη μία μόνο πλευρά τους, καθιστώντας τα ανθεκτικά στη θερμότητα ενώ παράλληλα εμποδίζει την απορρόφηση υγρασίας με αποτέλεσμα τα φαγητά να μην κολλάνε.

Πώς όμως θα καταλάβετε τη σωστή πλευρά;

Από την αφή. Η πλευρά που έχει την επίστρωση σιλικόνης είναι πιο λαμπερή και λεία με αποτέλεσμα να το χέρι να γλιστράει. Μπορείτε επίσης να κρατήσετε το αντικολλητικό χαρτί στο φως και να δείτε ποια πλευρά είναι ελαφρώς πιο γυαλιστερή.

Στρώνετε λοιπόν το ταψί ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος με αυτή την πλευρά προς τα πάνω για να ψήσετε τα φαγητά ή τα γλυκά σας.

