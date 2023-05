Είναι καλό να περπατάς ξυπόλητη όμως υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προσέξεις πριν το κάνεις

Βρες τα οφέλη και τους κίνδυνους που ελλοχεύουν όταν του να περπατάς ξυπόλητη -συμπεριλαμβανομένων των μολύνσεων και των προβλημάτων στα πόδια- σύμφωνα με έναν ορθοπεδικό χειρουργό.

Το να περπατάς ξυπόλητη μπορεί να είναι μια από τις μεγάλες χαρές της ζωής, ιδιαίτερα στην παιδική ηλικία. Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από το να τρέχεις σε ένα χορταριασμένο γκαζόν ή σε μια αμμώδη παραλία, με γυμνά πόδια. Οι περισσότεροι από εμάς αρχίζουμε να αποφεύγουμε να περπατάμε ξυπόλητοι για προφανείς λόγους – θα μπορούσαμε να πατήσουμε σε κομμάτι γυαλιού, να αναπτύξουμε κάποια μόλυνση ή να τραυματίσουμε τα πόδια μας. Αν το να περπατάς ξυπόλητη κάνει κακό στα πόδια σου εξαρτάται πραγματικά από το πού περπατάς, από το αν γυμνάζεσαι εκείνη τη στιγμή και από τις προσωπικές συνθήκες υγιεινής και την ανατομία των ποδιών σου.

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη του να περπατάς ξυπόλητοι:

Πρέπει να ασκείσαι με γυμνά πόδια;

Θυμάστε την τρέλα του ξυπόλυτου τρεξίματος; «Η υπόθεση πίσω από αυτήν ήταν ότι τρέχοντας με μινιμαλιστικά παπούτσια, επέστρεφε κανείς σε ένα πιο “φυσικό μοτίβο βάδισης”, το οποίο θεωρητικά θα οδηγούσε σε μείωση των τραυματισμών που σχετίζονται με το τρέξιμο», εξηγεί ο Andy Brief, MD, πιστοποιημένος ορθοπεδικός χειρουργός στο Ridgewood Orthopedic Group στο Ridgewood του New Jersey. Αλλά αυτό δεν αποδείχθηκε ότι ισχύει. Στην πραγματικότητα, οι δρομείς και οι επαγγελματίες διαπίστωσαν ότι το τρέξιμο με γυμνά πόδια θα μπορούσε μερικές φορές να δημιουργήσει τραυματισμούς στα πόδια, όπως κατάγματα λόγω πίεσης, τραυματισμούς της πελματιαίας περιτονίας, τενοντίτιδες και άλλα, λέει ο Brief.

«Όταν τρέχετε ξυπόλυτοι, το σημείο επαφής μετατοπίζεται περισσότερο προς το μέσο του ποδιού και το μπροστινό μέρος του ποδιού», γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα στο πόδι. Πολλοί δρομείς εγκατέλειψαν την πρακτική αυτή. Η μετατόπιση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα για κάποιους, αλλά όχι για άλλους.

Οι τρέχουσες έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχει οφέλη σε σχέση με άλλους τύπους τρεξίματος. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν επίσης αξιοσημείωτες διαφορές στα ποσοστά τραυματισμών όταν εξέτασαν μελέτες που συνέκριναν το τρέξιμο ξυπόλητη ή με αθλητικά παπούτσια ή μινιμαλιστικά υποδήματα.

Υπάρχουν και άλλοι τύποι άσκησης εκτός από το τρέξιμο, όπου είναι λογικό να παραλείψεις τα υποδήματα. Η γιόγκα, το πιλάτες, το barre και το τάι τσι, για παράδειγμα, είναι όλα είδη άσκησης που μπορείς να κάνεις με γυμνά πόδια.

Να περπατάς ξυπόλητη μέσα στο σπίτι

Καθώς τα σαλόνια και οι κρεβατοκάμαρες των ανθρώπων διπλασιάζονται γρήγορα ως χώροι γραφείου, η καλύτερη επιλογή του να μην φοράτε καθόλου παπούτσια έχει επίσης γίνει ο κανόνας. Ορισμένοι άνθρωποι δεν φορούν ποτέ παπούτσια στο σπίτι, καθώς θεωρείται ανθυγιεινό ή πολιτισμικά ακατάλληλο. Παρόμοια με το τρέξιμο με γυμνά πόδια, το περπάτημα με γυμνά πόδια μπορεί να είναι ή να μην είναι επιβλαβές, ανάλογα με τις περιστάσεις.

«Στο πλαίσιο του παρατεταμένου περπατήματος ή της ορθοστασίας ξυπόλητοι ή με ακατάλληλη χρήση παπουτσιών, οι άνθρωποι καθίστανται ευάλωτοι στην ανάπτυξη προβλημάτων στα πόδια εξαιτίας αυτής της αύξησης του χρόνου που περνούν στα πόδια τους ελλείψει κατάλληλης υποστήριξης», εξηγεί ο Dr. Brief. «Χωρίς στηρίγματα καμάρας και ενίσχυση της φτέρνας αναπόφευκτα θα προκύψουν προβλήματα για πολλά άτομα».

Πιθανά οφέλη του να περπατάς ξυπόλυτη

Για πολλούς ανθρώπους, το να περπατούν ξυπόλητοι μια στο τόσο είναι κάτι απόλυτα υγιές – και υπάρχουν κάποια οφέλη που μπορείς να έχεις από αυτό.

Το περπάτημα με γυμνά πόδια μπορεί να ενισχύσει την ιδιοδεκτικότητα (την επίγνωση της θέσης του σώματός σας), να βελτιώσει την ισορροπία, να προσφέρει ανακούφιση από τα κακώς εφαρμόζοντα παπούτσια και ενδεχομένως να ενισχύσει τους μυς. Αν και πιθανότατα δεν θα δυναμώσεις τους αστραγάλους ή τις γάμπες, υπάρχει το πιθανό όφελος της ενδυνάμωσης των ενδογενών μυών του ποδιού, οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν στη συνολική δύναμη ώθησης, την ισορροπία και την ιδιοδεκτικότητα, εξηγεί ο Dr. Brief.

Διαβήτης

Αν έχεις διαβήτη, γνωρίζεις ότι η προστασία των ποδιών και η σωστή φροντίδα τους είναι υψίστης σημασίας. «Πολλοί διαβητικοί έχουν νευροπάθεια ή μούδιασμα στα πόδια τους και δεν αναγνωρίζουν πότε εμφανίζουν ένα κόψιμο ή ένα χτυπημένο δάχτυλο, με αποτέλεσμα να διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης», εξηγεί ο Dr. Brief. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο επειδή τα άτομα με διαβήτη μπορεί επίσης να έχουν κακή κυκλοφορία ή επούλωση πληγών. Ένα μικροσκοπικό τραύμα στο πόδι ή μια φουσκάλα, για παράδειγμα, μπορεί να πυροδοτήσει έναν χείμαρρο γεγονότων και μακροπρόθεσμων προβλημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον ακρωτηριασμό ενός δακτύλου, ενός ποδιού ή ενός άκρου στα άτομα με διαβήτη.

Πόδι του αθλητή

Το πόδι του αθλητή είναι μια κοινή μυκητιασική λοίμωξη που συνήθως μεταδίδεται από το περπάτημα ξυπόλητων ποδιών σε δημόσιους χώρους που είναι υγροί, όπως αποδυτήρια, ντους και πισίνες. Η μυκητιασική λοίμωξη μπορεί να εμφανιστεί οπουδήποτε στο πόδι, αλλά εντοπίζεται κυρίως ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών και συνοδεύεται από φαγούρα και αίσθημα καύσου. Η θεραπεία περιλαμβάνει τοπικές αλοιφές ή φάρμακα από το στόμα.

Μυρμηγκιές του πέλματος

Τα πελματιαία κονδυλώματα είναι επώδυνες αναπτύξεις που μπορεί να εμφανιστούν στα πέλματα των ποδιών εάν έρθεις σε επαφή με ορισμένα στελέχη του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Οι ιοί ευδοκιμούν σε ζεστά, υγρά περιβάλλοντα, όπως τα δάπεδα των ντους στο γυμναστήριο ή στην πισίνα, όπου μπορείτε να μολυνθείς. Τείνουν να είναι σκληροί και επίπεδοι και γενικά ακίνδυνοι αν και μερικές φορές επώδυνοι. Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο είναι καλή ιδέα να φοράς σαγιονάρες στο ντους του γυμναστηρίου.

Συμπέρασμα

Η τελική ετυμηγορία δεν είναι να μην είσαι ποτέ ξυπόλητη. Υπάρχει ένα ευχάριστο συναίσθημα να περπατάς χωρίς παπούτσια ή κάλτσες και να αφήνεις τα πόδια σου να πάρουν μια ανάσα. Ίσως όμως να θέλεις να περιορίσεις το πότε και το πού περπατάτε ξυπόλητη, ειδικά αν ήδη αντιμετωπίζεις κάποιο πόνο στα πόδια ή έχεις κάποια συγκεκριμένη πάθηση. Δώσε λοιπόν προσοχή στα πόδια σου και την υποστήριξη που χρειάζονται και τους αξίζει, μέρα με τη μέρα.

theissue.