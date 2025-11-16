Αιώνιοι φοιτητές: Ποιοι σώζονται και με ποιες προϋποθέσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαγραφή των λεγόμενων αιώνιων φοιτητών έχει ξεκινήσει, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Περίπου 285.000 άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με πιθανή έξοδο από τα μητρώα των πανεπιστημίων, καθώς μπαίνει πλέον σε πλήρη εφαρμογή το πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα.

Το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει πως στόχος δεν είναι η τιμωρία, αλλά η εκκαθάριση των μητρώων από φοιτητές που δεν έχουν εδώ και χρόνια καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, πάνω από 30.000 φοιτητές έχουν ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του νέου νόμου και να διατηρήσουν τη φοίτησή τους.

Ποιοι διαγράφονται αυτόματα

Με βάση τη νομοθεσία, όσοι φοιτητές εισήχθησαν το 2016 ή παλαιότερα, διαγράφονται δύο μήνες μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025. Πρόκειται κυρίως για παλιές εγγραφές που δεν παρουσιάζουν καμία κίνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πλήρης εξαίρεση για φοιτητές με αναπηρία

Ο νέος νόμος προβλέπει απόλυτη και μόνιμη εξαίρεση από τα όρια φοίτησης για φοιτητές με αναπηρία 50% και άνω.

Για την εξαίρεση απαιτείται υποβολή:

- γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α.

- ή γνωμάτευσης από Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικής)

- ή Κάρτας Αναπηρίας (νόμος 4961/2022)

Η Γραμματεία οφείλει να ελέγχει την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία. Αν η πιστοποίηση έχει ημερομηνία λήξης, πρέπει να κατατεθεί ανανεωμένη για να συνεχιστεί η εξαίρεση.

Παράλληλα, ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για εργαζόμενους φοιτητές, φοιτητές με προβλήματα υγείας και εγκυμονούσες.

Πώς μπορείς να γλιτώσεις τη διαγραφή

Οι φοιτητές που βρίσκονται στην «κίτρινη ζώνη» έχουν περιθώριο να ζητήσουν παράταση της φοίτησης, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις:

1. Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των μαθημάτων του προγράμματος.

2. Να έχουν συμμετάσχει σε δύο εξεταστικές μέσα στα τελευταία δύο χρόνια.

Η παράταση μπορεί να διαρκέσει έως δύο εξάμηνα, ενώ όταν απομένει μόνο πτυχιακή ή πρακτική άσκηση, φτάνει και τα τρία εξάμηνα.

Τι πρέπει να κάνει ο φοιτητής:

- να ελέγξει το ακαδημαϊκό του προφίλ και την πρόοδό του

- να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία ώστε να διαπιστωθεί αν πληροί τα κριτήρια

Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημείωσε πως περίπου 285.000 φοιτητές αναμένει το υπουργείο ότι θα διαγραφούν, με τις τελικές λίστες να εκδίδονται από τις Γραμματείες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο παλαιότερος εγγεγραμμένος φοιτητής εισήχθη το 1935, ενώ η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά εγγραφές από το 2000 και μετά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του.