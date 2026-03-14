Άνοιξη 2026: Η επιστροφή της κλασικής καμπαρντίνας – 3 μοντέρνοι συνδυασμοί για τις απογευματινές βόλτες

Η είδηση που κυκλοφορεί στις μητροπόλεις της μόδας, από το Παρίσι μέχρι την Αθήνα, είναι ότι η καμπαρντίνα φέτος «μεταμορφώνεται». Η πραγματικότητα είναι ότι, ενώ το κλασικό μπεζ παραμένει ο βασιλιάς, η σιλουέτα του 2026 χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα: στις υπερμεγέθεις, ρευστές γραμμές που φτάνουν μέχρι τον αστράγαλο και στην απόλυτη τάση της σεζόν, την Cropped Trench.

3 Τρόποι να τη φορέσετε σήμερα

Αν θέλετε να ανανεώσετε το look σας, δοκιμάστε αυτούς τους συνδυασμούς που πρωταγωνιστούν στο street style:

The New Prep (Με Cropped Καμπαρντίνα): Επιλέξτε μια κοντή καμπαρντίνα που σταματά στη μέση και συνδυάστε τη με ένα ψηλόμεσο wide-leg τζιν και μπαλαρίνες. Είναι ο ιδανικός τρόπος να δείχνετε πιο ψηλή, διατηρώντας την κλασική κομψότητα.

Quiet Luxury Monochrome: Φορέστε τη μακριά, fluid καμπαρντίνα σας πάνω από ένα total cream ή total khaki σύνολο. Το μυστικό για το 2026 είναι να την κουμπώσετε μέχρι πάνω (funnel neck στυλ) και να δέσετε τη ζώνη σε σφιχτό κόμπο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή hourglass σιλουέτα.

Urban Sporty: Ρίξτε την καμπαρντίνα πάνω από ένα σετ γυμναστικής ή ένα ποιοτικό hoodie με φόρμα και sneakers. Είναι το απόλυτο "model off-duty" look που συνδυάζει την άνεση με την αυστηρή δομή του πανωφοριού.

Τι να προσέξετε στην αγορά σας

Το 2026, η έμφαση δίνεται στα υλικά. Αναζητήστε υφάσματα με τεχνικές προδιαγραφές που απωθούν το νερό (water-repellent) αλλά επιτρέπουν στο σώμα να αναπνέει. Οι λεπτομέρειες όπως οι επωμίδες και τα μεγάλα πέτα δίνουν χαρακτήρα, αλλά αν προτιμάτε κάτι πιο μινιμαλιστικό, οι "collarless" εκδοχές (χωρίς γιακά) είναι η πιο σοφιστικέ επιλογή της χρονιάς.

Ηθική Μόδα

Πριν αγοράσετε καινούργια, ρίξτε μια ματιά στα vintage shops. Οι καμπαρντίνες των '80s και '90s έχουν την τέλεια "oversized" εφαρμογή που αναζητάμε φέτος και η ποιότητα των υφασμάτων τους είναι συχνά ανώτερη, κάνοντας την επιλογή σας πιο βιώσιμη.