Skin Fasting: Η δίαιτα της επιδερμίδας που σαρώνει το 2026

Μετά από χρόνια κυριαρχίας των ρουτινών 10 σταδίων (K-beauty), το 2026 επιστρέφουμε στον δερματικό μινιμαλισμό. Το Skin Fasting δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια ανάγκη του δέρματος να «αναπνεύσει» από το στρώμα χημικών που δέχεται καθημερινά. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: το δέρμα μας έχει την ικανότητα να αυτο-ρυθμίζεται, αλλά εμείς συχνά το «τεμπελιάζουμε» με την υπερβολική χρήση προϊόντων.

Τι είναι το Skin Fasting;

Πρόκειται για την πλήρη αποχή από κάθε είδους καλλυντικό (ορούς, κρέμες, μακιγιάζ, ακόμα και καθαριστικά) για ένα διάστημα 48 ωρών.

  • Ο στόχος: Να επιτρέψουμε στον φυσικό φραγμό του δέρματος και στους σμηγματογόνους αδένες να επανέλθουν στην αρχική τους ισορροπία.

  • Γιατί να το κάνετε: Αν νιώθετε το δέρμα σας ευαίσθητο, υπερβολικά λιπαρό ή «κουρασμένο» παρά τη χρήση ακριβών προϊόντων, μάλλον υποφέρετε από υπερφόρτωση.

Πώς να το εφαρμόσετε σωστά

  1. Επιλέξτε το Σαββατοκύριακο: Ξεκινήστε Παρασκευή βράδυ μετά από έναν ήπιο καθαρισμό.

  2. Μόνο νερό: Για τις επόμενες 48 ώρες, ξεπλένετε το πρόσωπό σας μόνο με χλιαρό νερό.

  3. Ενυδάτωση εκ των έσω: Επειδή δεν βάζετε κρέμα, πρέπει να διπλασιάσετε την ποσότητα νερού που πίνετε.

  4. Η επιστροφή: Μετά τις 48 ώρες, θα παρατηρήσετε ποιες ανάγκες έχει πραγματικά το δέρμα σας (π.χ. αν είναι ξηρό, χρειάζεται όντως ενυδατική, αν όχι, ίσως η κρέμα σας ήταν περιττή).

