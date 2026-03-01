Skin Fasting: Η δίαιτα της επιδερμίδας που σαρώνει το 2026

Μετά από χρόνια κυριαρχίας των ρουτινών 10 σταδίων (K-beauty), το 2026 επιστρέφουμε στον δερματικό μινιμαλισμό. Το Skin Fasting δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια ανάγκη του δέρματος να «αναπνεύσει» από το στρώμα χημικών που δέχεται καθημερινά. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: το δέρμα μας έχει την ικανότητα να αυτο-ρυθμίζεται, αλλά εμείς συχνά το «τεμπελιάζουμε» με την υπερβολική χρήση προϊόντων.

Τι είναι το Skin Fasting;

Πρόκειται για την πλήρη αποχή από κάθε είδους καλλυντικό (ορούς, κρέμες, μακιγιάζ, ακόμα και καθαριστικά) για ένα διάστημα 48 ωρών.

Ο στόχος: Να επιτρέψουμε στον φυσικό φραγμό του δέρματος και στους σμηγματογόνους αδένες να επανέλθουν στην αρχική τους ισορροπία.

Γιατί να το κάνετε: Αν νιώθετε το δέρμα σας ευαίσθητο, υπερβολικά λιπαρό ή «κουρασμένο» παρά τη χρήση ακριβών προϊόντων, μάλλον υποφέρετε από υπερφόρτωση.

Πώς να το εφαρμόσετε σωστά