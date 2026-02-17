Αλκοόλ και επιδερμίδα: Πώς η κατανάλωση ποτού αποτυπώνεται στο πρόσωπό μας

Το αλκοόλ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικών μας στιγμών, από ένα ποτήρι κρασί μετά τη δουλειά μέχρι ένα εορταστικό κοκτέιλ. Ωστόσο, πέρα από τη χαλάρωση που προσφέρει, αφήνει ένα ορατό αποτύπωμα στην επιδερμίδα μας. Σύμφωνα με τον δερματολόγο Δρ. Ντέρικ Φίλιπς, οι επιδράσεις του αλκοόλ χωρίζονται σε άμεσες και μακροπρόθεσμες, επηρεάζοντας τον τόνο, την υφή και τη νεανικότητα του προσώπου.

Οι άμεσες επιδράσεις: Κοκκινίλες και αφυδάτωση

Μόλις το αλκοόλ εισέλθει στον οργανισμό, το δέρμα είναι από τα πρώτα όργανα που αντιδρούν.

Διαστολή αγγείων: Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, οδηγώντας σε έντονη ερυθρότητα (κοκκινίλες) στο πρόσωπο.



Απώλεια υγρασίας: Το αλκοόλ δρα ως διουρητικό, ευνοώντας την αποβολή υγρών. Αυτό κάνει την επιδερμίδα να φαίνεται θαμπή, «τραβηγμένη» και λιγότερο ελαστική.



Φλεγμονή και ελεύθερες ρίζες: Κατά τον μεταβολισμό του, το αλκοόλ παράγει ελεύθερες ρίζες που προκαλούν φλεγμονή, επιδεινώνοντας δερματικές παθήσεις όπως η ακμή και η ροδόχρους νόσος.

Μακροπρόθεσμες συνέπειες: Πρόωρη γήρανση

Όταν η κατανάλωση αλκοόλ είναι συστηματική, οι βλάβες στο δέρμα γίνονται μόνιμες και επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης.

Καταστροφή κολλαγόνου: Η υπερβολική κατανάλωση επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, των δομικών πρωτεϊνών που κρατούν το δέρμα σφριγηλό.



Γλυκοζυλίωση: Τα ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (π.χ. κοκτέιλ) ευνοούν τη γλυκοζυλίωση, μια διαδικασία που σκληραίνει το κολλαγόνο και προκαλεί ρυτίδες.



Επίδραση στον ύπνο: Το αλκοόλ διαταράσσει τον ποιοτικό ύπνο, εμποδίζοντας τους φυσικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μαύρων κύκλων.

Συμβουλές προστασίας και αποκατάστασης

Για να περιορίσετε τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις χωρίς να στερηθείτε την αγαπημένη σας απόλαυση, οι ειδικοί προτείνουν συγκεκριμένες κινήσεις: