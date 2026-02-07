DIY μάσκα προσώπου με υλικά από την κουζίνα για άμεση λάμψη

Μετά από μια κουραστική εβδομάδα, το δέρμα συχνά δείχνει θαμπό και ταλαιπωρημένο. Δεν χρειάζεται να ξοδέψετε μια περιουσία σε ινστιτούτα αισθητικής για να αποκτήσετε το περίφημο "Glow effect". Η λύση βρίσκεται στο ντουλάπι της κουζίνας σας, με τρία υλικά που δρουν συνεργατικά για να προσφέρουν άμεση ενυδάτωση και λάμψη.

Τα «μαγικά» συστατικά της λάμψης

Ο συνδυασμός μελιού, γιαουρτιού και κουρκουμά θεωρείται το «χρυσό πρότυπο» της σπιτικής περιποίησης:

  • Μέλι: Φυσικό υγραντικό που «κλειδώνει» την υγρασία στο δέρμα και έχει αντισηπτικές ιδιότητες.

  • Γιαούρτι: Το γαλακτικό οξύ που περιέχει κάνει μια πολύ απαλή απολέπιση, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα που προκαλούν θαμπάδα.

  • Κουρκουμάς: Το ισχυρότερο φυσικό αντιφλεγμονώδες που μειώνει τις κοκκινίλες και χαρίζει ομοιόμορφο χρωματικό τόνο.

Πώς να φτιάξετε τη μάσκα

  1. Ανάμειξη: Σε ένα μπολάκι ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι (στραγγιστό), 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι και μια πρέζα κουρκουμά.

  2. Εφαρμογή: Απλώστε το μείγμα σε καθαρό πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.

  3. Χρόνος: Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 15 λεπτά.

  4. Αφαίρεση: Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις.

