Φυσικό botox στο σπίτι: Η μάσκα με ασπράδι αυγού που εξαφανίζει τις λεπτές γραμμές

Δεν χρειάζονται πάντα ακριβές θεραπείες για να αποκτήσετε σφριγηλό και λαμπερό δέρμα. Ένα από τα πιο ισχυρά υλικά για σύσφιξη βρίσκεται ήδη στο ψυγείο σας: το ασπράδι του αυγού. Πλούσιο σε πρωτεΐνες και λευκωματίνη, το ασπράδι προσφέρει άμεσο εφέ lifting, κλείνει τους πόρους και λειαίνει την επιδερμίδα.
Η συνταγή για τη μάσκα σύσφιξης
Υλικά:
-
1 ασπράδι αυγού
-
1 κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμονιού (βοηθά στον καθαρισμό και τη λάμψη)
-
1/2 κουταλάκι του γλυκού μέλι (για ενυδάτωση)
Εκτέλεση:
-
Χτυπήστε το ασπράδι σε ένα μπολ μέχρι να γίνει ελαφρύς αφρός.
-
Προσθέστε το λεμόνι και το μέλι και ανακατέψτε καλά.
-
Απλώστε ένα λεπτό στρώμα σε καθαρό πρόσωπο, αποφεύγοντας την περιοχή των ματιών.
-
Αφήστε τη μάσκα να δράσει για 15-20 λεπτά μέχρι να νιώσετε το δέρμα σας να «τραβάει».
-
Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και εφαρμόστε την ενυδατική σας κρέμα.
Γιατί λειτουργεί;
Το ασπράδι του αυγού δρα ως φυσικό στυπτικό. Καθώς στεγνώνει, συστέλλει τους ιστούς του δέρματος, μειώνοντας προσωρινά την εμφάνιση των λεπτών γραμμών και των διεσταλμένων πόρων. Το λεμόνι προσφέρει βιταμίνη C για λάμψη, ενώ το μέλι καταπραΰνει τυχόν ερεθισμούς.
Tip: Εφαρμόστε τη μάσκα το απόγευμα της Κυριακής για να προετοιμάσετε το πρόσωπό σας για την απαιτητική Δευτέρα!