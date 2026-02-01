Κυριακή στο σπίτι: Η DIY μάσκα προσώπου με 3 υλικά από την κουζίνα για λάμψη που διαρκεί όλη την εβδομάδα

Η Κυριακή είναι η ημέρα που "φορτίζουμε" μπαταρίες για τη νέα εβδομάδα και η περιποίηση του προσώπου μας είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να μας κάνουμε. Με την υγρασία και το κρύο της κακοκαιρίας, η επιδερμίδα τείνει να δείχνει θαμπή και ταλαιπωρημένη. Δεν χρειάζεται να τρέξετε στα μαγαζιά· η λύση βρίσκεται στο ντουλάπι της κουζίνας σας.

Αυτή η DIY μάσκα προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, αντιοξειδωτική προστασία και άμεση λάμψη.

Τα 3 "μαγικά" υλικά:

Μέλι (1 κουταλιά της σούπας): Φυσικό αντισηπτικό και ενυδατικό που "κλειδώνει" την υγρασία στο δέρμα. Γιαούρτι (1 κουταλιά της σούπας): Το γαλακτικό οξύ που περιέχει κάνει μια ήπια απολέπιση, απομακρύνοντας τα νεκρά κύτταρα. Κουρκουμάς (μια πρέζα): Ο "βασιλιάς" της λάμψης. Καταπολεμά τις κοκκινίλες και δίνει ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα.

Οδηγίες Εφαρμογής:

Ανακατέψτε καλά τα υλικά σε ένα μπολάκι μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα.

Απλώστε τη μάσκα σε καθαρό πρόσωπο (αποφύγετε την περιοχή των ματιών).

Αφήστε τη να δράσει για 15-20 λεπτά . Είναι η τέλεια στιγμή για να απολαύσετε ένα από τα ροφήματα που προτείναμε νωρίτερα!

Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό κάνοντας απαλές κυκλικές κινήσεις.

Γιατί λειτουργεί; Ο συνδυασμός των προβιοτικών του γιαουρτιού με τις θεραπευτικές ιδιότητες του μελιού καταπραΰνει τους ερεθισμούς από το κρύο, ενώ ο κουρκουμάς χαρίζει αυτό το "glow" που όλες αναζητάμε πριν τη Δευτέρα στο γραφείο.

Madata Tip: Αν έχετε πολύ ξηρή επιδερμίδα, προσθέστε στο μείγμα 2-3 σταγόνες ελαιόλαδο ή αμυγδαλέλαιο για έξτρα θρέψη.

