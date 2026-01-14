Φωτοθεραπεία Προσώπου: Η «μαγεία» του LED φωτός – Πώς λειτουργεί και ποιο χρώμα να επιλέξετε

Η φωτοθεραπεία (LED Light Therapy) ξεκίνησε ως τεχνολογία της NASA για την επούλωση πληγών των αστροναυτών στο διάστημα, αλλά γρήγορα κατέκτησε τον κόσμο της δερματολογίας. Πρόκειται για μια εντελώς ανώδυνη μέθοδο που χρησιμοποιεί διαφορετικά μήκη κύματος φωτός για να διεισδύσει στο δέρμα και να ενεργοποιήσει τις φυσικές διαδικασίες ανάπλασης.

Πώς λειτουργεί η φωτοθεραπεία;

Το δέρμα μας έχει την ιδιότητα να απορροφά το φως ως ενέργεια. Οι λάμπες LED εκπέμπουν φως που «ξυπνά» τα κύτταρα (τους ινοβλάστες), ωθώντας τα να παράγουν περισσότερο κολλαγόνο και ελαστίνη. Σε αντίθεση με τις ακτίνες UV του ήλιου, η φωτοθεραπεία LED δεν περιέχει επιβλαβή ακτινοβολία και δεν προκαλεί εγκαύματα.

Τα «μαγικά» χρώματα και οι ιδιότητές τους

Κάθε χρώμα φωτός φτάνει σε διαφορετικό βάθος στο δέρμα και αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα:

Κόκκινο Φως (Αντιγήρανση): Το πιο διάσημο χρώμα. Διεγείρει το κολλαγόνο, μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος.

Μπλε Φως (Ακμή): Έχει ισχυρή αντιβακτηριδιακή δράση. Εξοντώνει τα βακτήρια που προκαλούν ακμή και ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος.

Πράσινο Φως (Πανάδες): Στοχεύει στα μελανοκύτταρα, βοηθώντας στη μείωση των δυσχρωμιών, των πανάδων και των μαύρων κύκλων.

Κίτρινο Φως (Ευαισθησία): Ιδανικό για ευαίσθητα δέρματα, καθώς μειώνει την ερυθρότητα, το οίδημα και τη φλεγμονή (π.χ. σε περιπτώσεις ροδόχρου ακμής).

Γιατί να την επιλέξετε;

Είναι ανώδυνη: Δεν νιώθετε τίποτα παρά μια ελαφριά ζεστασιά.

Μηδενικός χρόνος αποθεραπείας: Μπορείτε να βαφτείτε και να βγείτε έξω αμέσως μετά τη συνεδρία.

Κατάλληλη για όλους: Μπορεί να γίνει σε κάθε τύπο δέρματος, όλο τον χρόνο (ακόμα και το καλοκαίρι).

Συνδυαστική δράση: Ενισχύει την απορρόφηση των ορών και των κρεμών που χρησιμοποιείτε στην καθημερινή σας ρουτίνα.

Tip: Για ορατά αποτελέσματα, απαιτείται μια σειρά συνεδριών (συνήθως 6-10), ενώ πλέον κυκλοφορούν και αξιόπιστες συσκευές για χρήση στο σπίτι.

