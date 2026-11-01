Eftychia Project: «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας» – Το ταξίδι των Ελλήνων υιοθετημένων στην πατρίδα

Μια σειρά από αγκαλιές, οικογενειακές συναντήσεις και μια παράσταση που προκάλεσε δάκρυα, σημάδεψαν την πέμπτη ετήσια συνάντηση του The Eftychia Project. Η Ευτυχία Νούλα μίλησε για την επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων στον τόπο όπου γεννήθηκαν, περιγράφοντας τις έντονες στιγμές που βίωσαν οι συμμετέχοντες. Το ταξίδι αυτό, διάρκειας επτά ημερών, από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου, αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους υιοθετημένους να συνδεθούν ξανά με τις ρίζες τους.

Το ταξίδι της επιστροφής και η συνάντηση με την πατρίδα

Οι Έλληνες υιοθετημένοι που συμμετείχαν στο The Eftychia Project δεν ήρθαν απλώς για να γνωρίσουν την Ελλάδα, αλλά με την επιθυμία να αισθανθούν ότι ανήκουν σε αυτήν. Για πολλούς από αυτούς, το συγκεκριμένο ταξίδι του Οκτωβρίου ήταν η πρώτη τους επιστροφή στη χώρα από την οποία είχαν φύγει ως παιδιά. Αυτή η επταήμερη διαδρομή, από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου, τους έδωσε την αφορμή να εξερευνήσουν διάφορους τόπους, να μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και, σε αρκετές περιπτώσεις, να συναντήσουν για πρώτη φορά συγγενείς τους.

Η κεντρική ιδέα που διαπερνούσε ολόκληρη τη διαδρομή ήταν η επιστροφή. Η εμπειρία αυτή προσέφερε στους συμμετέχοντες μια βαθιά σύνδεση με την ελληνική τους ταυτότητα, καθώς ανακάλυπταν μέρη και ανθρώπους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας τους. Η συνάντηση με την πατρίδα ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή επίσκεψη, ήταν μια αναζήτηση και μια επιβεβαίωση της καταγωγής τους.

Συγκινητικές στιγμές και οικογενειακές επανενώσεις

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι στιγμές συγκίνησης ήταν πολλές και έντονες. Οι αγκαλιές μεταξύ των συμμετεχόντων και των συγγενών τους, που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ήταν γεμάτες συναισθηματική φόρτιση. Οι οικογενειακές συναντήσεις αποτέλεσαν κομβικά σημεία της εμπειρίας, προσφέροντας χαρά και ανακούφιση σε όσους αναζητούσαν τις ρίζες τους.

Μια παράσταση που παρακολούθησαν οι υιοθετημένοι άγγιξε ιδιαίτερα τις ψυχές τους, προκαλώντας δάκρυα και ενισχύοντας το αίσθημα της σύνδεσης με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Η ανταλλαγή ιστοριών και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων δημιούργησε ένα κλίμα αλληλεγγύης και κατανόησης, καθώς όλοι μοιράζονταν ένα κοινό παρελθόν και μια κοινή αναζήτηση.

Η διαδρομή στις ελληνικές πόλεις και περιοχές

Η διαδρομή που ακολούθησαν οι Έλληνες υιοθετημένοι ήταν πλούσια σε ιστορικούς και πολιτιστικούς σταθμούς, καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη και την ιστορική Βεργίνα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά μνημεία και τόπους με βαθιά ιστορία, που συνδέονται άμεσα με την ελληνική κληρονομιά. Το ταξίδι συνεχίστηκε προς τα επιβλητικά Μετέωρα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία φυσικής ομορφιάς και πνευματικότητας.

Στη συνέχεια, η πορεία τους τους οδήγησε στην Ήπειρο, μια περιοχή με πλούσια παράδοση και φυσικά τοπία, καθώς και στο Μεσολόγγι και τη Ναύπακτο, πόλεις με έντονη ιστορική σημασία. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε με επισκέψεις στα Καλάβρυτα και την Κόρινθο, συμπληρώνοντας ένα ολοκληρωμένο οδοιπορικό που είχε ως κοινό παρονομαστή την επιστροφή και την ανακάλυψη της πατρίδας. Κάθε σταθμός προσέφερε μια νέα πτυχή της Ελλάδας, ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν.

Η μαρτυρία της Ευτυχίας Νούλα

Η Ευτυχία Νούλα, η οποία μίλησε για την επιστροφή των Ελλήνων υιοθετημένων, τόνισε τη σημασία αυτού του ταξιδιού για τους συμμετέχοντες. Όπως ανέφερε, οι υιοθετημένοι δεν ήρθαν απλώς για να γνωρίσουν την Ελλάδα, αλλά για να αισθανθούν ότι ανήκουν σε αυτήν. Αυτή η βαθιά επιθυμία για σύνδεση με τις ρίζες τους βρήκε την έκφρασή της σε κάθε στιγμή του επταήμερου οδοιπορικού.

Η ίδια περιέγραψε τις αντιδράσεις των υιοθετημένων, οι οποίοι εξέφρασαν το αίσθημα ότι «Νιώσαμε επιτέλους σπίτι μας». Η δήλωση αυτή συνοψίζει την ουσία του The Eftychia Project και την επιτυχία της πέμπτης ετήσιας συνάντησης, η οποία κατάφερε να προσφέρει στους Έλληνες υιοθετημένους μια αίσθηση ολοκλήρωσης και σύνδεσης με τον τόπο καταγωγής τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta