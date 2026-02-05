Η ακρίβεια δεν αφήνει σε ησυχία ούτε τις Απόκριες. Αν σχεδιάζετε να βρεθείτε στην καρδιά της διασκέδασης, ετοιμαστείτε να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στην Πάτρα, οι τιμές για μια κατοικία στο κέντρο αγγίζουν το εξωφρενικό ποσό των 2.920 ευρώ για τρεις διανυκτερεύσεις! Ακόμα και στη Ξάνθη, το κόστος ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, καθιστώντας την παραδοσιακή απόδραση προνόμιο για λίγους.

Η «σανίδα σωτηρίας» του Κοινωνικού Τουρισμού

Για τους τυχερούς δικαιούχους της ΔΥΠΑ (2025-2026) που δεν έχουν εξαργυρώσει ακόμα το εισιτήριό τους, το τριήμερο μπορεί να σωθεί. Το voucher ισχύει έως τις 30 Ιουνίου και προσφέρει:

Μηδενική συμμετοχή: Σε περιοχές που ακόμα προσπαθούν να επουλώσουν πληγές ή να τονώσουν τον τουρισμό τους, όπως η Βόρεια Εύβοια, η Θεσσαλία (Μαγνησία, Καρδίτσα, Λάρισα, Τρίκαλα) και ο Έβρος.

Δωρεάν διαμονή στα νησιά: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος προσφέρουν έως 10 ημέρες χωρίς να πληρώσετε ούτε ευρώ για το κατάλυμα.

Φθηνά ακτοπλοϊκά: Έκπτωση 75% στα εισιτήρια (ιδιωτική συμμετοχή μόλις 25%), ενώ για τα ΑμεΑ η μετακίνηση είναι εντελώς δωρεάν.

Πού θα «τσούξει» η τσέπη σας και πού υπάρχουν ευκαιρίες

Αν δεν έχετε voucher, ο χάρτης των τιμών διαμορφώνεται ως εξής:

Πάτρα: Αν επιμένετε για κέντρο, ξεκινάτε από τα 676€. Αν κάνετε 20 λεπτά παραπάνω δρόμο (Βραχνέικα, Ψαθόπυργος), μπορείτε να βρείτε στέγη από 350€.

Ρέθυμνο & Σκύρος: Πιο λογικές καταστάσεις, με το τριήμερο να κυμαίνεται γύρω στα 270€.

Τύρναβος: Η έξυπνη κίνηση είναι η διαμονή στη Λάρισα, όπου οι τιμές ξεκινούν από τα 150€.

