Βρέχει; 4 μαγικοί προορισμοί μια ανάσα από την Αθήνα για να 'ξορκίσετε' τη συννεφιά της Κυριακής

Κυριακή με βροχή: Για κάποιους είναι η απόλυτη ευκαιρία για "λιώσιμο" στον καναπέ, για άλλους όμως είναι η μέρα που η κλεισούρα γίνεται ανυπόφορη. Αν ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία και το γκρίζο του αττικού ουρανού σας προκαλεί μια τάση φυγής, σας έχουμε καλά νέα.

Η βροχή δεν είναι απαραίτητα εμπόδιο για μια εξόρμηση· αντιθέτως, υπάρχουν μέρη που "μεταμορφώνονται" κάτω από τα σύννεφα, αποκτώντας μια κινηματογραφική γοητεία που δεν θα βρείτε κάτω από τον δυνατό ήλιο. Φορέστε αδιάβροχα, πάρτε τις μεγάλες ομπρέλες και ετοιμαστείτε για 4 κοντινές αποδράσεις όπου η βροχή είναι ο καλύτερος ξεναγός.

Οι Προτάσεις μας:

1. Λιβαδειά: Το "παραμύθι" της Κρύας

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, η Λιβαδειά προσφέρει ένα σκηνικό που η βροχή το κάνει ακόμα πιο ατμοσφαιρικό. Οι πηγές της Έρκυνας (Κρύα) με τα τρεχούμενα νερά, τα πέτρινα γεφύρια και τους νερόμυλους είναι ιδανικές για μια βόλτα με ομπρέλα.

Highlight: Το διάσημο σουβλάκι της πόλης σε κάποια από τις ζεστές ταβέρνες δίπλα στο ποτάμι.

2. Ναύπλιο: Η γοητεία της "Παλιάς Πόλης"

Το Ναύπλιο είναι ο προορισμός που δεν απογοητεύει ποτέ. Η βροχή στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ψαρομαχαλάς δίνει μια μελαγχολική, ρομαντική αύρα.

Cozy Moment: Ζεστή σοκολάτα ή καφές σε ένα από τα κουκλίστικα καφέ της Πλατείας Συντάγματος, χαζεύοντας τον κόσμο να περνά.

3. Λίμνη Μπελέτσι (Πάρνηθα): Για τους λάτρεις της φύσης

Αν δεν θέλετε να βγείτε εκτός Αττικής, η Ιπποκράτειος Πολιτεία είναι η λύση. Η μικρή τεχνητή λίμνη Μπελέτσι, τυλιγμένη στην ομίχλη και το πράσινο της Πάρνηθας, μοιάζει με τοπίο των Άλπεων.

Tip: Συνδυάστε το με φαγητό σε κάποια από τις παραδοσιακές χασαποταβέρνες της περιοχής (Αφίδνες ή Καπανδρίτι).

4. Λουτράκι & Λίμνη Βουλιαγμένης (Ηραίου)

Η διαδρομή δίπλα στη θάλασσα είναι πάντα αναζωογονητική. Η Λίμνη Βουλιαγμένης στο Λουτράκι είναι κλειστή, γαλήνια και περιτριγυρισμένη από βουνά.