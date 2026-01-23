«Νίκη» για τους επιβάτες: Δωρεάν χειραποσκευή 7 κιλών και αποζημιώσεις-μαμούθ ψηφίζει η Ευρώπη

Το Ευρωκοινοβούλιο βάζει «φρένο» στις αεροπορικές εταιρείες. Τέλος στις κρυφές χρεώσεις για τσάντες και check-in. Διατηρείται το όριο των 3 ωρών για αποζημιώσεις έως 600€.

Με μια ιστορική ψηφοφορία (632 ψήφοι υπέρ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης των δικαιωμάτων των επιβατών, ερχόμενο σε ευθεία σύγκρουση με τις προτάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ που ήθελε να «ψαλιδίσει» τις αποζημιώσεις.

Τι αλλάζει στις αποσκευές (Το τέλος των κρυφών χρεώσεων)

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να θεσπιστεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο για τις χειραποσκευές, ώστε να μην πληρώνουμε «χρυσάφι» τις μικρές βαλίτσες:

Δωρεάν: Ένα προσωπικό αντικείμενο (τσάντα, laptop, σακίδιο).

Δωρεάν: Μία μικρή χειραποσκευή έως 7 κιλά και διαστάσεων έως 100 εκ. (άθροισμα μήκους+πλάτους+ύψους).

Όχι στα πρόστιμα: Κατάργηση χρεώσεων για διόρθωση ονομάτων ή check-in στο αεροδρόμιο.

Αποζημιώσεις: Η «κόκκινη γραμμή» των 3 ωρών

Το Συμβούλιο της ΕΕ πρότεινε η αποζημίωση να ξεκινά από τις 5 ώρες καθυστέρησης, όμως το Κοινοβούλιο είπε «ΟΧΙ».

Το όριο: Παραμένει στις 3 ώρες καθυστέρησης.

Τα ποσά: Οι ευρωβουλευτές προτείνουν αυξήσεις, με τα ποσά να κυμαίνονται από 300€ έως 600€ (ανάλογα με την απόσταση).

Αυτόματη αποζημίωση εντός 48 ωρών

Τέρμα η ταλαιπωρία με τα γραφειοκρατικά. Το νέο σχέδιο προβλέπει ότι οι εταιρείες θα υποχρεούνται να στέλνουν αυτόματα μια προσυμπληρωμένη φόρμα στον επιβάτη εντός 48 ωρών από την ακύρωση ή τη μεγάλη καθυστέρηση.

Ειδική μέριμνα για ΑμεΑ και οικογένειες

ΑμεΑ: Δικαίωμα αποζημίωσης αν χάσουν πτήση λόγω καθυστέρησης της βοήθειας του αεροδρομίου.

Συνοδοί: Υποχρεωτική θέση δίπλα στο άτομο που συνοδεύουν χωρίς επιπλέον χρέωση.

Παιδιά: Οι συνοδοί παιδιών κάτω των 14 ετών πρέπει να κάθονται μαζί τους χωρίς έξτρα κόστος.

