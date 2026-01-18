Ιστορική διάκριση στα TripAdvisor Travellers’ Choice Awards. Το Ελαφονήσι κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω εξωτικούς προορισμούς. Γιατί η φετινή πρωτιά θεωρείται «σπάνιο φαινόμενο».

Η ροζ άμμος και τα κρυστάλλινα νερά του Λαφονησίου στον Δήμο Κισσάμου μάγεψαν για άλλη μια φορά τον πλανήτη. Σε μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό, η διάσημη παραλία των Χανίων αναδείχθηκε η καλύτερη παραλία στον κόσμο από τους ίδιους τους ταξιδιώτες του TripAdvisor για το 2026.

Μια σπάνια παγκόσμια πρωτιά

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή Κισσάμου, το να κατακτήσει μια παραλία την πρώτη θέση παγκοσμίως για δεύτερη φορά είναι εξαιρετικά σπάνιο, δεδομένου του τεράστιου ανταγωνισμού από προορισμούς της Καραϊβικής, της Χαβάης και των Μαλδίβων. Η διάκριση αυτή δεν βασίζεται μόνο στην απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου, αλλά και στα αυθεντικά σχόλια εκατομμυρίων τουριστών που επισκέφθηκαν την περιοχή.

Επένδυση στην προστασία και την οργάνωση

Η βράβευση έρχεται ως επιστέγασμα της στρατηγικής για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της καθαριότητας. Η δημοτική αρχή δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις ενέργειες ώστε το Ελαφονήσι να παραμείνει ένα «φυσικό κόσμημα» παγκόσμιας εμβέλειας, διατηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στην τουριστική ανάπτυξη και τον σεβασμό στο οικοσύστημα.

Διαβάστε ακόμα: Smart Traveling: Οι πιο φθηνές χώρες για ταξίδι ανάλογα με τον μήνα – Πότε η Ελλάδα είναι ο πιο οικονομικός προορισμός