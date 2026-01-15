Smart Traveling: Οι πιο φθηνές χώρες για ταξίδι ανάλογα με τον μήνα – Πότε η Ελλάδα είναι ο πιο οικονομικός προορισμός

Θέλετε να ταξιδέψετε στον κόσμο χωρίς να «τινάξετε» τον προϋπολογισμό σας στον αέρα; Η επιλογή του κατάλληλου μήνα είναι το μυστικό για να βρείτε τις χαμηλότερες τιμές σε ξενοδοχεία και εισιτήρια. Μια νέα παγκόσμια έρευνα αποκαλύπτει το ιδανικό timing για κάθε προορισμό, δείχνοντας ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, θεωρείται ένας από τους πιο value-for-money προορισμούς για τον Ιανουάριο.

Το Ημερολόγιο των Οικονομικών Προορισμών

Ιανουάριος - Ελλάδα, Ιταλία, Δανία: Η Ελλάδα είναι ο απόλυτος προορισμός για οικονομική χειμερινή εξερεύνηση με ήπιο κλίμα (έως 15°C). Η Ιταλία ακολουθεί με χαμηλές τιμές σε γαστρονομικούς προορισμούς.

Φεβρουάριος - Πολωνία, Ουγγαρία: Στην Πολωνία η μέση διαμονή κοστίζει μόλις 84$, ενώ στη Βουδαπέστη τα θερμά λουτρά προσφέρουν πολυτέλεια σε χαμηλό κόστος.

Μάρτιος - Πορτογαλία, Ολλανδία: Η Πορτογαλία είναι η έξυπνη επιλογή πριν ξεκινήσει η καλοκαιρινή σεζόν.

Απρίλιος - Γερμανία, Γεωργία: Ιδανικός μήνας για τα κάστρα της Γερμανίας και τα βουνά της Γεωργίας με πολύ καλές τιμές.

Μάιος - Ιαπωνία, Τουρκία: Η Ιαπωνία γίνεται πιο προσιτή (153$ μέσο κόστος ξενοδοχείου), ενώ η Τουρκία προσφέρει τις καλύτερες τιμές πριν το καλοκαιρινό "peak".

Αύγουστος - Κίνα, Αυστραλία: Ενώ η Ευρώπη ακριβαίνει, η Κίνα ρίχνει τις τιμές (από 83$), ενώ η Αυστραλία λόγω του δικού της χειμώνα γίνεται πιο προσιτή.

Νοέμβριος - Καναδάς, Νορβηγία, Εσθονία: Η Σκανδιναβία και η μεσαιωνική Εσθονία προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Δεκέμβριος - Μαδαγασκάρη, Τυνησία: Εξωτικοί προορισμοί με ξενοδοχεία που ξεκινούν από μόλις 67$.

Γιατί να επιλέξετε την Ελλάδα τον Ιανουάριο;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα τον πρώτο μήνα του χρόνου προσφέρει τον συνδυασμό χαμηλού κόστους και ηπιότητας καιρού. Είναι η ιδανική περίοδος για να επισκεφθεί κανείς αρχαιολογικούς χώρους και παραθαλάσσιες περιοχές χωρίς τα πλήθη του καλοκαιριού και με τις τιμές των καταλυμάτων στο ναδίρ.

