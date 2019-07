Florence and The Machine στο Ηρώδειο: Πότε ξεκινά η προπώληση εισιτηρίων

Οι Florence & Τhe Machine, το μουσικό φαινόμενο που έχει συναρπάσει κοινό και κριτικούς, έρχονται στην Ελλάδα στον πιο ταιριαστό χώρο που θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς. Λίγη ώρα μετά την δύση του ηλίου, την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου, οι Florence & Τhe Machine θα ανέβουν στην σκηνή του Ηρωδείου και από εκεί θα προσφέρουν στο ελληνικό κοινό μία μαγική και πολυαναμενομενη μουσική βραδιά!

Η Flo, όπως την αποκαλούν οι φίλοι της, δεν έχει σταματήσει να περιοδεύει από τον Αύγουστο του 2018. Θα είναι headliner του φετινού Sziget Festival, έχοντας ολοκληρώσει τον προγραμματισμό της περιοδείας της και κανονικά θα έπρεπε ήδη να σχεδιάζει τις φετινές διακοπές της.

Ήταν άλλωστε μια χρονιά γεμάτη σκληρή δουλειά: την κυκλοφορία του νέου της δίσκου Ηigh As Hope διαδέχτηκε μια εξίσου επιτυχημένη περιοδεία σε ορισμένα shows της οποίας τη συνόδευσαν η Billie Elish και ο Kamashi Washighton. Οι κριτικές, όπως πάντα, εγκωμιαστικές.

Όμως η Florence αποφάσισε να αφήσει τις διακοπές της να περιμένουν για να αφιερωθεί στις ετοιμασίες του show της στο Ηρώδειο! Ο John Cale, με τον οποίο έδωσαν μια κοινή συνέντευξη πρόσφατα, της είχε πει «work is more fun than fun» και εκείνη το αποδεικνύει στην πράξη: αφού εμφανίστηκε σε Αμερική, Ευρώπη και Ωκεανία, σκέπτεται με ανυπομονησία τη βραδιά αυτή στην Ελλάδα, για να κλείσει τον κύκλο του High As Hope σ' αυτόν τον εξαιρετικό χώρο.

Η Florence είναι η καλλιτέχνης που σέβεται τον Nick Cave, την Patti Smith, την Pj Harvey. Η μουσική της σημάδεψε τον καταληκτικό κύκλο της δημοφιλέστερης τηλεοπτικής σειράς «Game of Thrones» και μας έκανε να νιώσουμε σαν τη «Jenny of Oldstones», να συμφιλιωθούμε με τις απώλειες και τα φαντάσματά μας.

Η ίδια χορογράφησε μαζί με τον διάσημο χορογράφο Akram Khan το βιντεοκλίπ «Big God». Είναι η καλλιτέχνης, που μας προσφέρει τον καλύτερο τρόπο να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι του 2019, μαζί της, στις 19 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο.

Η προπώληση εισιτηρίων της συναυλίας ξεκινά την Παρασκευή 5 Ιουλίου στις 11.00.

Τιμές εισιτηρίων:

Άνω διάζωμα: 55 ευρώ

Κάτω διάζωμα: Ζώνη Γ: 62 ευρώ/ Ζώνη: 70 ευρω/ Ζώνη Α: 90 ευρώ/ Διακεκριμένη Ζώνη Β: 120 ευρώ/ Διακεκριμένη Ζώνη Α: 170 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1- 3). Το εισιτήριο των συνοδών κοστίζει 35 ευρώ

Ένα ευρώ (1 ευρώ) από κάθε εισιτήριο θα δίνεται στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα

Θα υπάρξει όριο αγοράς, 2 εισιτήρια ανά άτομο/παραγγελία

Πηγή: Newsbeast.gr