Netflix και Βραβεία Όσκαρ: Οι έξι υποψήφιες ταινίες

Tα τελευταία 3-4 χρόνια, κάθε χρόνο, το Netflix έχει πάντοτε δύο δικές του κινηματογραφικές παραγωγές που έχουν γίνει με έναν και μόνο στόχο: Να σαρώσουν στα Όσκαρ.

Τέτοιο ήταν πέρσι το Power of the Dog, που είχε μπόλικες υποψηφιότητες (12), πήρε όμως μόνο το Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Φέτος, δεν υπάρχει τέτοια ταινία στις παραγωγές του, αλλά έχει πολλές περισσότερες που θα διεκδικήσουν υποψηφιότητες και εν συνεχεία τα βραβεία. Κάποιες να το έχουν καπαρώσει από τώρα.

All Quiet On The Western Front

Κατηγορία Υποψηφιότητας: Καλύτερη Ξενόγλωσση + Καλύτερη Ηχοληψία + Οπτικά Εφέ

Αν έχεις άστρο διάβαινε κι αν είσαι και ταινιάρα, περπάτει. Από την πρώτη στιγμή αυτή η ταινία έτυχε αποθέωσης, το review μας εδώ στο Menshouse ήταν στα πιο διαβασμένα κείμενα του 2022 συνολικά και είναι άδικο που δεν πήρε τη Χρυσή Σφαίρα. Αυτό μας κάνει να βάζουμε έναν αστερίσκο για την κατάκτηση του Όσκαρ, αλλά σίγουρα θα πάρει 1 ή 2 σε τεχνικές κατηγορίες.

RRR

Κατηγορία Υποψηφιότητας: Καλύτερη Ξενόγλωσση & Τεχνικές Κατηγορίες

Μοιάζει να ακυρώνουμε τους εαυτούς μας, αφού ήδη το Όσκαρ Ξενόγλωσσης το έχουμε στείλει στην από πάνω ταινία. Κι όντως, εκεί θα κρατήσουμε το ποντάρισμα. Αλλά και το RRR, αυτή η απρόσμενα καλή ινδική παραγωγή, έχει χαρακτηριστεί έπος και συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που προάγουν τη νίκη της.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Κατηγορία Υποψηφιότητας: Πρωτότυπο Σενάριο & Ά Ανδρικό

Δύσκολα θα κατακτήσει κάποιο από τα δύο, αλλά εξίσου δύσκολα βλέπουμε να μην είναι στις υποψηφιότητες. Ο Ντάνιελ Κρεγκ πάντως, ίσως κάνει την έκπληξη. Είναι το πιο ελκυστικό underdog. Το σενάριο λογικά θα πάει στο Banshess of Inisherin του ΜακΝτόνα.

Pinocchio

Κατηγορία Υποψηφιότητας: Όσκαρ Animation

Θα είναι μεγάλη έκπληξη να μην υπάρξει ομοφωνία για τον Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στην κατηγορία του Καλύτερου Animation της χρονιάς. Η κατάκτηση φαντάζει σίγουρη, ενώ μπορεί να δούμε την ταινία σε άλλη μια κατηγορία ως υποψήφια.

Blonde

Κατηγορία Υποψηφιότητας: Όσκαρ Ά Γυναικείο

Συνολικά η ταινία μάλλον χαντακώθηκε και επικρίθηκε αρκετά από τους κριτικούς, φέρει και την ταμπέλα του σεξισμού, οπότε πέραν της Άνα ντε Άρμας, που πολύ γρήγορα έκανε το αμερικανικό κοινό να την στηρίξει, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Κι η Άρμας ίσως να ήταν φαβορί στην κατηγορία Ά Γυναικείου, αν δεν υπήρχε η Μπλάνσετ με το Tar.

Hustle

Κατηγορία Υποψηφιότητας: Όσκαρ Ά Ανδρικό

Υπάρχει ένα δυναμικό ρεύμα υποστήριξης προς τον Άνταμ Σάντλερ, ο οποίος έχει κληθεί σε όλα τα πρότζεκτ των μεγάλων εντύπων και μίντια που αφορούν ηθοποιούς που ανήκουν στις ερμηνείες της χρονιάς. Τον είδαμε στο Actors on Actors του Variety, στο Roundtable του Hollywood Reporter και, παρόλο που το Hustle δεν είναι κάτι το σπουδαίο, αυτός έχει μπροστά του την ευκαιρία της αναγνώρισης. Δύσκολο να πάρει το Όσκαρ όταν υπάρχει ο Κόλιν Φάρελ.

