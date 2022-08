Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Όσα έγιναν στα παρασκήνια του The Lord of the Rings: The Rings of Power

Η Amazon συνεχίζει την προώθηση του prequel «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», The Lord of the Rings: The Rings of Power και μόλις κυκλοφόρησε ακόμη ένα βίντεο.

Συγκεκριμένα, μέσα από το επίσημο κανάλι του Prime Video στο YouTube δημοσιεύτηκε το «Stories from the Legendarium Featurette», στο οποίο βλέπουμε πως γυρίστηκε η σειρά και όχι μόνο.

Οι Patrick McKay και JD Payne, που είναι showrunners και οι παραγωγοί μιλούν αποκλειστικά στο Prime Video και αποκαλύπτουν πώς ήταν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Λίγα λεπτά μετά, τη σκυτάλη παίρνει και η τηλεοπτική «Galadriel» της Morfydd Clark, ενώ παράλληλα βλέπουμε και άλλους ηθοποιούς του cast, καθώς και πλάνα που δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα στο παρελθόν.

«Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: «The Lord of the Rings: The Rings of Power»



«Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Λίγα λόγια για το The Rings of Power, του prequel

Η σειρά της Amazon Studios θα περιλαμβάνει ένα πλούσιο και πολυπληθές cast, επιστρατεύοντας μεταξύ άλλων τον Max Baldry, γνωστό για τη δουλειά του στο βρετανικό δράμα επιστημονικής φαντασίας «Years and Years», τον Robert Aramayo, που θα τον θυμάστε στον ρόλο του νεαρού Eddard Stark στην έκτη σεζόν του «Game of Thrones», τον Joseph Mawle, γνωστός κι αυτός για τη συμμετοχή του στο «Game of Thrones» στο ρόλο του Benjen Stark, και πολλούς ακόμη.

Το πλήρες cast περιλαμβάνει τους: Cynthia Addai-Robinson, Owain Arthur, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman και Sara Zwangobani.

Όσον αφορά την ιστορία, το Lord of the Rings: The Rings of Power θα εστιάσει στους ηρωικούς θρύλους της μυθικής ιστορίας της Δεύτερης Εποχής της Μέσης Γης.

Η σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα κυκλοφορήσει και με ελληνική μεταγλώττιση και το cast περιλαμβάνει τους: Παρή Τρίκα, Χίλντα Ηλιοπούλου, Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Βασίλης Μήλιος, Μιχάλης Κοιλάκος, Ντίνος Σούτης και Γιάννης Τσούτσιας.

Το Lord of the Rings: The Rings of Power θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Amazon Prime Video.