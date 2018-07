Οι Iron Maiden ξεσήκωσαν το αθηναϊκό κοινό με Alexander the great και Flight of the Icarus!

Οι Έλληνες fans ζητούσαν απεγνωσμένα από το θρυλικό heavy metal συγκρότημα, που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, το τραγούδι για το Μέγα Στρατηλάτη, «Alexander the Great», το οποίο δεν παίζουν στα live.



Το τραγούδι, το οποίο κάνει σαφή αναφορά στην ελληνική καταγωγή του Μακεδόνα βασιλιά, αλλά και στο ρόλο που έπαιξε στη διάδοση της ελληνικής Παιδείας στην Ανατολή, γράφτηκε το 1986, ωστόσο δεν οι Iron Maiden δεν το έχουν παίξει ποτέ σε συναυλία, καθώς σύμφωνα με τον Μπρους Ντίκινσον «δεν θυμούνται πώς να παίξουν το πολύ δύσκολο σόλο»…



Μόνο που την Παρασκευή το βράδυ της χάλασαν χατίρι στους 36.000 Έλληνες βάζοντας «φωτιά» στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα!

Νωρίτερα είχαν διαρρεύσει πως θα παίξουν και το τραγούδι αφιερωμένο στον Ίκαρο της Ελληνικής μυθολογίας, «Flight of the Icarus», που έχει να ακουστεί σε live από το 1986!



Και το έκαναν επίσης!

newsbomb