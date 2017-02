Οκτώ ταινίες που είναι πιο hot από το ''50 Shades Darker''

Οι ερωτικές και σέξι ιστορίες της τριλογίας του 50 shades of Grey έχουν διχάσει τον κόσμο περισσότερο και από το αν το σουβλάκι είναι το τεμάχιο ή το τυλιχτό. O Jamie Dornan έχει σχολιάσει ότι δεν τον αφορά καθόλου αν υπάρχουν haters, που κοροϊδεύουν το σύμπαν του Mr. Grey καθώς υπάρχουν άλλοι τόσοι που λιώνουν και μόνο στην ιδέα των ερωτικών περιπτύξεων του με την Anastasia.



Η πρώτη ταινία βέβαια ήταν αρκετά τίμια σε σχέση με το ΠΟΛΥ κακό κείμενο της James, το οποίο κάνει τα παλιά Άρλεκιν να μοιάζουν με συγκλονιστικές νουβέλες, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον 8 πιο σέξι και ερωτικές ταινίες από αυτήν εκεί έξω. Ποιες είναι αυτές; Έχουμε και λέμε.



Carol



Η ιστορία της ταινίας είναι βασισμένη στο βιβλίο της Patricia Highsmith, που βγήκε το 1952 (!) και αφορά στην ερωτική ιστορία της 20χρονης Therese με την Carol. Μια υπέροχη ταινία που θα σε κάνει να κάνει να πιστέψεις ξανά στον έρωτα.



Take this waltz



Αυτή η ταινία θα σου υπενθυμίσει (ή θα σου δείξει) ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε πάντα τα συναισθήματά μας και πως καμιά φορά μπορεί να βρεις τον έρωτα εκεί που δεν το περιμένεις. Αν δεν με πιστεύεις ίσως αυτός ο μονόλογος σε πείσει:



''I just kissed the top of your head, ever so gently. Yes. And then I kissed your eyelids. And they fluttered underneath my lips. Just a little. And slowly, very, very slowly I just grazed your lips with mine. But because you're married I didn't dare kiss them. No. Instead I worked my way slowly down your neck, and I kissed every inch of it, and I lingered over your birthmark on your left shoulder'' [..]



Vicky Cristina Barcelona



Τι μπορεί να είναι πιο ερωτικό από το συνδυασμό Scarlett Johannson- Penélope Cruz- Javier Bardem- Βαρκελώνη- Καλοκαίρι- Κόκκινο κρασί; Εγώ θα σου πω. Τίποτα.



Eyes wide shut



Μπορεί η ερωτική χημεία του Tom Cruise και της Nicole Kidman να μην είναι τόσο έντονη αλλά η ταινία overall σε βάζει πολύ εύκολα σε ανάλογο mood.



9 1/2 weeks



Ποιος Mr. Grey και ποια Anastasia- όταν ο John και η Elizabeth έκαναν ερωτικά παιχνίδια το ζεύγος της τριλογίας δεν ήξερε τι θα πει φιλί.



Magic Mike



Έχετε λίγο χρόνο να μιλήσουμε για το σωτήρα μας τον Magic τον Mike; Η ταινία έχει βασιστεί σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του Channing Tatum όταν δούλευε ως στρίπερ, κάτι που σημαίνει ότι θα τον δεις να χορεύει για τα μάτια σου μόνο πάνω στη σκηνή.



Magic Mike XXL



Δεν γινόταν να αφήσω απ' έξω την δεύτερη ταινία του Channing Tatum. Αυτή τη φορά μπορεί να μην βλέπουμε τον Matthew McConaughey να χορεύει με καουμπόικο καπέλο ΑΛΛΑ βλέπουμε εξαιρετικά χορευτικά στο φινάλε.



Blue is the warmest colour



Άλλη μια υπέροχη ταινία που μιλάει για τον έρωτα και το πόσο βαθιά μας επηρεάζει όταν πέφτουμε με τα μούτρα στον άλλον. Ενδέχεται να πάθεις ένα ντουβρουτζά με μια μακαρονάδα που θα δεις να εμφανίζεται στα μισά της ταινίας- εγώ προειδοποίησα.



