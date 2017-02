Αναβιώνουν τα 80's στην Τεχνόπολη: Barbarela, disco και Ευρωμπάσκετ!

Συνεχίζοντας το ταξίδι στο χρόνο, μετά την Τεχνόπολη τα eighties κατακτούν και τη Στέγη.



Εσύ τι θυμάσαι από τα 80s; Τι θα κράταγες και τι θα πετούσες; Με ποιο τραγούδι χόρευες ξέφρενα; Ποια αφίσα είχες κρεμασμένη στο δωμάτιό σου; Πού ήσουν το βράδυ του τελικού του Ευρωμπάσκετ; Πού σύχναζες; Φορούσες βάτες; Είχες χορέψει στην Αυτοκίνηση; Ποιο είναι το ρούχο σου από εκείνη τη δεκαετία που αρνείσαι να πετάξεις μέχρι και σήμερα; Ποιο είναι το χτένισμα που σε κάνει να ντρέπεσαι; Ποιες φωτογραφίες σου θυμάσαι, σαν να τις τράβηξες χθες; Στο αφιέρωμα της Στέγης, ξεδιπλώνεται η μυθολογία της δεκαετίας του ’80 στη χώρα μας, ενώ ξαναθυμόμαστε ή μαθαίνουμε από την αρχή μια παρεξηγημένη δεκαετία.



Η Ελλάδα του ’80 στη Στέγη: στο πλαίσιο της έκθεσης GR80s: η Ελλάδα του Ογδόντα στην Τεχνόπολη, η Στέγη σχεδιάζει και υλοποιεί από 17 Φεβρουαρίου έως 12 Απριλίου 2017 ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων με συζητήσεις, party, dj sets, workshops, προβολές ταινιών, escape room, bingo night και φυσικά, μια έκθεση φωτογραφίας σε επιμέλεια του φωτογράφου Σπύρου Στάβερη.



Ο σχεδιασμός είναι των Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Ελισάβετ Πανταζή, Κωνσταντίνα Σουλιώτη και σήμερα το πάρτι ξεκινά με ένα ανοικτό κάλεσμα στο 80s Opening Party στον Εκθεσιακός Χώρος -1 στις 21:00.



"Θυμηθείτε τι ακούγατε στο repeat και χορέψτε το στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης, σε ένα πολυσυλλεκτικό 80s party σε συνεργασία με το six d.o.g.s. Τα ελληνικά 80s δεν ήταν ούτε μόνο disco ούτε μόνο λαϊκά. Ήταν και new wave, ήταν και punk, ήταν και metal. Τη στιγμή που οι πίστες στέναζαν κάτω από μυτερές γόβες και γαρύφαλλα, έφηβοι έλιωναν τα play/rewind στα κασετόφωνά τους κάτω από dark wave αφίσες και οι συνθετητές στα προβάδικα έπαιρναν φωτιά. Θα ακουστούν λοιπόν αυτά και όλα τα υπόλοιπα –ροκ, instrumental, metal, ελληνόφωνα, αγγλόφωνα– που θα χωρέσουν στην ίδια βραδιά, όπως άλλωστε χώρεσαν και στην ίδια δεκαετία. Δέκα 80s εξπέρ δισκοθέτες θα εναλλάσσονται στα decks ανά 45 λεπτά, από τις 21:00 μέχρι το ξημέρωμα, καλύπτοντας ένα τεράστιο μουσικό φάσμα, παίζοντας κυρίως από αυθεντικά βινύλια. Τραγούδια τα οποία είχαν παραχθεί στην Ελλάδα από το 1980 μέχρι το 1989, προφανείς αλλά και απροσδόκητες μουσικές επιλογές θα αναβιώσουν το μουσικό πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής, που αγαπήθηκε, τραγουδήθηκε και παρεξηγήθηκε όσο λίγες. Δισκοθέτες: Βουνό / Cult Invaders / Θεοδόσης Μίχος / Mr. Z / Δημήτρης Παπαϊωάννου / Μάκης Παπασημακόπουλος / Έλενα Φαληρέα / Φανταστικοί Ήχοι / Felizol" λέει η πρόσκληση σε μια σειρά εκδηλώσεων που αποθεώνουν τα eighties.





Οι εκδηλώσεις



Η Ελλάδα του ’80 στη Στέγη: Οι φωτογραφίες μας.

Έκθεση φωτογραφίας σε επιμέλεια Σπύρου Στάβερη (17 Φεβρουαρίου – 12 Απριλίου). Η δεκαετία του ‘80, μέσα από φωτογραφικά άλμπουμ. Το κοινό της Στέγης ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και έστειλε φωτογραφίες και φιλμ από party, σχολικές γιορτές, βραδινές εξόδους, πολιτικές εκδηλώσεις, εκδρομές, γενέθλια, Πάσχα και Χριστούγεννα, γάμους. Η μόδα, οι ανθρώπινες σχέσεις, η νοοτροπία και οι συνήθειες της δεκαετίας, όπως τις αποτυπώσατε εσείς με το φωτογραφικό σας φακό.



Απόδραση από τα 80s – escape room στη Στέγη (18 Φεβρουαρίου – 12 Απριλίου)

Εισιτήρια: 7 € ανά άτομο για ομάδες 2-3 ατόμων και 6 € ανά άτομο για ομάδες 4-5 ατόμων

Μεταφερθείτε στη δεκαετία του ’80 με ένα διασκεδαστικό βιωματικό παιχνίδι. Γυρίστε πίσω το χρόνο και βρείτε το πιο σημαντικό πράγμα από τα 80s, το οποίο αγνοείται έκτοτε...

Για ομάδες 2-5 ατόμων

Επιμέλεια: Paradox Project



Dj και club κουλτούρα στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80 (από 17 Φεβρουαρίου )

Αναβίωση του dj booth της θρυλικής ντίσκο Barbarella και συζητήσεις με κορυφαίους dj’s της εποχής και dj sets (επιμέλεια: Black Athena & Γιώργος Μαρκατάς). Η σειρά δράσεων με τίτλο «Dj και club κουλτούρα στην Ελλάδα της δεκαετίας του ’80», στο πλαίσιο του GR80s: Η Ελλάδα του ’80 στη Στέγη, μας φέρνει σε επαφή με όσα μεσολάβησαν από τις αρχές της δεκαετίας μέχρι τη μετατροπή της disco «Αυτοκίνηση» σε ένα από τα πρώτα μαζικά κλαμπ της χώρας. Ζωντανές συζητήσεις με εμβληματικούς dj’s της εποχής, ομιλίες από μελετητές της club κουλτούρας, dj sets εμπνευσμένα από τη δεκαετία της disco και ένα μοναδικό installation παρουσιάζονται στον εκθεσιακό χώρο της Στέγης και μας μεταφέρουν στα μεγάλα dance floors της Αθήνας του ’80.



Συζήτηση για το Ευρωμπάσκετ του 1987 (10 Μαρτίου, Κεντρική Σκηνή, 19:00)

Τι κάνατε τον Ιούνιο του 1987; Σας θυμίζουν κάτι οι φράσεις «μία συν μία βολή», «η ελληνική ομάδα πάλι μπροστά», «η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα»; Σε συνεργασία με τους Παναγή Παναγιωτόπουλο & Βασίλη Βαμβακά και με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, αθλητικογράφων και αθλητών (μεταξύ αυτών, Αντώνης Πανούτσος, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Μένεγος) μια συζήτηση για το αξέχαστο Ευρωμπάσκετ του 1987 τριάντα χρόνια μετά.



Η συζήτηση θα έχει μηχανισμό προκράτησης στο site της Στέγης.



The way they lived

Εκθεσιακός χώρος -1

Είσοδος ελεύθερη

Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα στο site της Στέγης.

Προβολές ταινιών σε επιμέλεια Ηλία Φραγκούλη. Μια προσέγγιση στον τρόπο ζωής της δεκαετίας του '80, μέσα από αμερικανικές ταινίες που αγαπήσαμε.



80s Bingo night

31 Μαρτίου | Bar ισογείου | 20:00

Είσοδος ελεύθερη

Παίξτε Bingo, απαντήστε σε ερωτήσεις με θέμα τα 80s και τραγουδήστε τα αγαπημένα σας ρεφρέν σε καραόκε.

Επιμέλεια: Ηλίας Φραγκούλης



Retro-Technology Workshops

Εκθεσιακός Χώρος -1

Ας προσεγγίσουμε την κομβική αυτή δεκαετία, μέσα από μια ομιλία στις Ψηφιακές Τετάρτες, με θέμα «Αισθητική και Κοινωνία στο Ψηφιακό Παιχνίδι από τα 80s μέχρι σήμερα», και δύο εργαστήρια Retro Gaming και Analogue Video Hacking, που φέρνουν μαζί τις τεχνολογίες και την αισθητική της σύγχρονης μεταδιαδικτυακής τέχνης με τις τεχνολογίες στο μεταίχμιο ψηφιακού και αναλογικού της δεκαετίας του ‘80.

- Ψηφιακή Τετάρτη «Αισθητική και Κοινωνία στο Ψηφιακό Παιχνίδι από τα 80s μέχρι σήμερα»

στις 22 Φεβρουαρίου 2017, 19:00



Η Ψηφιακή Τετάρτη (22 Φεβρουαρίου 2017, στις 19:00) «Αισθητική και Κοινωνία στο Ψηφιακό Παιχνίδι από τα 80s μέχρι σήμερα», με τον Παύλο Παπαπαύλου και τους Δημήτρη Τράκα, Ρένια Παπαθανασίου και Χριστίνα Χρυσανθοπούλου, έρχεται να εξερευνήσει το θέμα της επιρροής των videogames των 80s στη σημερινή αισθητική, κοινωνικοοικονομική και τεχνολογική εξέλιξη της βιομηχανίας παιχνιδιών.



Πενθήμερο εργαστήριο για το Retro Gaming (10,11,12,18,19 Μαρτίου) με το ViRA.Design (Δημήτρης Τράκας, Ρένια Παπαθανασίου, Χριστίνα Χρυσανθοπούλου). Με αφετηρία τα δισδιάστατα γραφικά, τα pixels και τα chiptunes των 80s, η Στέγη μας προσκαλεί να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε σύγχρονα παιχνίδια με ρετρό αισθητική. Σε ένα εντατικό εργαστήριο 5 ημερών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν μικρές δημιουργικές ομάδες, να εξοικειωθούν με σύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης, όπως το Unity, και να αναπτύξουν ένα νέο βιντεοπαιχνίδι.



Διήμερο Εργαστήριο Analogue Video Hacking (8 και 9 Απριλίου 2017)

Στις 8 και 9 Απριλίου ο John Richards, καθηγητής μουσικής τεχνολογίας στο De Montfort University του Λέστερ, έρχεται να μας εξοικειώσει με το θέμα του Analogue Video Hacking. Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κοινού, αλλά και των καλλιτεχνών, επιστρέφει στο αναλογικό (σήμα, βίντεο και ήχο) και προσπαθεί να πειραματιστεί με τη μεταφορά πρακτικών από το ψηφιακό στο αναλογικό περιβάλλον. Τι σημαίνει αναλογικό σήμα και πώς μπορούμε να το επεξεργαστούμε; Πώς μπορούμε να «πειράξουμε» αναλογικά μέσα, όπως βιντεοκασέτες, κασέτες ήχου και αναλογικό ραδιοτηλεοπτικό σήμα; Είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε «γέφυρες» ανάμεσα στην αναλογική και την ψηφιακή τεχνολογία; Πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε αναλογικούς μείκτες ανάμεσα σε κασετόφωνα και VCR; Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ερχόμαστε σε επαφή με την κουλτούρα του αναλογικού, επεξεργαζόμαστε ήχους, εικόνα και σήμα, μαθαίνουμε τις αναλογικές συσκευές μιας άλλης εποχής και ξεκινάμε ένα διάλογο με τα 80s για να αναζητήσουμε τη δική μας αισθητική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και του Ίντερνετ των Πραγμάτων. Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν την τελευταία μέρα σε ευρύ κοινό.

