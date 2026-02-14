ΚΤΕΟ κάθε χρόνο: Τι αλλάζει με την Κάρτα Καυσαερίων – Τέλος η έκδοση από συνεργεία

Μια σημαντική ανατροπή στην καθημερινότητα των ιδιοκτητών οχημάτων φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο θέτει σε εφαρμογή την υποχρεωτική ετήσια επίσκεψη στα ΚΤΕΟ. Η βασική αλλαγή έγκειται στην έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), η οποία πλέον αφαιρείται από τη δικαιοδοσία των συνεργείων.

Τέλος στην Κάρτα από τα συνεργεία

Το νέο πλαίσιο καταργεί οριστικά τη δυνατότητα που είχαν μέχρι σήμερα οι οδηγοί να προμηθεύονται την Κάρτα Καυσαερίων από το συνεργείο της γειτονιάς τους. Μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας κάθε νέου οχήματος, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τον σχετικό έλεγχο.

Το κόστος της νέας διαδικασίας αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 10 και 12 ευρώ, ενώ οι κάρτες που έχουν ήδη εκδοθεί από συνεργεία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.

Στόχος η διαφάνεια στα χιλιόμετρα

Πέρα από τον περιβαλλοντικό έλεγχο, η κυβέρνηση επιδιώκει μέσω αυτής της ρύθμισης να «χτυπήσει» το φαινόμενο της αλλοίωσης των οδομέτρων. Με την ετήσια καταγραφή των χιλιομέτρων από τα ΚΤΕΟ, δημιουργείται μια βάση δεδομένων που θα καθιστά σχεδόν αδύνατο το «γύρισμα» των χιλιομέτρων, προστατεύοντας έτσι τους αγοραστές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος

Οι έλεγχοι αναμένεται να είναι αυστηροί, ενώ οι κυρώσεις για τους παραβάτες είναι τσουχτερές:

Πρόστιμα: Από 30 έως 350 ευρώ για έλλειψη ΚΕΚ.

Αφαίρεση διπλώματος: Σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων εκπομπών ρύπων, προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης για έως 70 ημέρες.

Στοιχεία κυκλοφορίας: Δέσμευση της άδειας κυκλοφορίας μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης του οχήματος.

Η κυβέρνηση, με αυτή την κίνηση, επιλέγει έναν πιο συγκεντρωτικό τρόπο ελέγχου, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από τους ιδιοκτήτες συνεργείων όσο και από τους οδηγούς για την πρόσθετη ταλαιπωρία.