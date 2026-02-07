Ανατροπή για τους οδηγούς: Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα οχήματα

Σημαντικές αλλαγές που φέρνουν αναστάτωση στους ιδιοκτήτες οχημάτων προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με το νέο νομοσχέδιο, η επίσκεψη στο ΚΤΕΟ παύει να είναι διετής για ένα κρίσιμο κομμάτι του ελέγχου, καθώς καθιερώνεται η υποχρεωτική ετήσια μετάβαση για την έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).

Τέλος η Κάρτα Καυσαερίων από τα συνεργεία
Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον τόπο έκδοσης της Κάρτας. Μέχρι σήμερα, οι οδηγοί μπορούσαν να προμηθευτούν την ΚΕΚ από το συνεργείο της γειτονιάς τους. Πλέον:

  • Αποκλειστικότητα ΚΤΕΟ: Η έκδοση θα γίνεται μόνο σε Δημόσια ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ.
  • Συστηματική καταγραφή: Το μέτρο στοχεύει στον αυστηρό έλεγχο των ρύπων αλλά και στην καταπολέμηση της παραποίησης των χιλιομέτρων (γύρισμα κοντέρ), καθώς τα χιλιόμετρα θα καταγράφονται πλέον ετησίως στην επίσημη βάση δεδομένων.

Το κόστος και τα «τσουχτερά» πρόστιμα
Η νέα διαδικασία θα επιβαρύνει τους οδηγούς με ένα ποσό της τάξης των 10 έως 12 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, η αμέλεια μπορεί να κοστίσει πολύ ακριβά:

  • Χρηματικά πρόστιμα: Από 30 έως 350 ευρώ για έλλειψη ΚΕΚ.
  • Αφαίρεση διπλώματος: Σε περιπτώσεις υπέρβασης ορίων ρύπων, προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης για 70 ημέρες.
  • Στοιχεία κυκλοφορίας: Δέσμευση πινακίδων μέχρι την οριστική αποκατάσταση της βλάβης στο όχημα.

Οι κάρτες που έχουν ήδη εκδοθεί από συνεργεία ισχύουν κανονικά μέχρι τη λήξη τους.

