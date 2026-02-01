Η ραγδαία επιδείνωση του καιρού στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα μετατρέπει τους δρόμους σε παγίδες μέσα σε λίγα λεπτά. Η οδήγηση υπό καταρρακτώδη βροχή απαιτεί ψυχραιμία και γνώση, καθώς ένα λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο για εσάς και το όχημά σας.

Αν βρεθείτε αντιμέτωποι με έντονα φαινόμενα ενώ είστε στο τιμόνι, ακολουθήστε τις οδηγίες των ειδικών:

1. Ποτέ μην διασχίζετε πλημμυρισμένο δρόμο Ακόμα κι αν νομίζετε ότι το νερό είναι χαμηλό, δεν ξέρετε τι κρύβεται από κάτω (λακκούβες, υποχωρήσεις εδάφους) ή αν η στάθμη θα ανέβει απότομα. Μόλις 15 εκατοστά νερού αρκούν για να χάσετε τον έλεγχο, ενώ στα 30 εκατοστά τα περισσότερα αυτοκίνητα αρχίζουν να παρασύρονται.

2. Αν το αυτοκίνητο σβήσει μέσα στο νερό Μην προσπαθήσετε να το ξαναβάλετε μπροστά! Υπάρχει κίνδυνος να εισχωρήσει νερό στον κινητήρα (υδραυλική συμπίεση) και να προκαλέσετε ανεπανόρθωτη ζημιά. Εγκαταλείψτε το όχημα αν η στάθμη του νερού ανεβαίνει επικίνδυνα και καλέστε την Πυροσβεστική.

3. Φώτα και Ταχύτητα Ανάψτε τα φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) για να είστε ορατοί και αυξήστε την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα στο διπλάσιο. Το φρενάρισμα στην ολισθηρή άσφαλτο απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο.

4. Αντιμετωπίστε το "Aquaplaning" (Υδρολίσθηση) Αν νιώσετε το τιμόνι να γίνεται "ελαφρύ" και το αμάξι να μην υπακούει, μην πατήσετε φρένο. Αφήστε το γκάζι, κρατήστε το τιμόνι ίσιο και περιμένετε μέχρι τα ελαστικά να βρουν ξανά πρόσφυση.

5. Διατηρήστε την ορατότητα Χρησιμοποιήστε τον κλιματισμό για να μην θολώνουν τα τζάμια. Η ορατότητα είναι το Α και το Ω. Αν η βροχή είναι τόσο έντονη που δεν βλέπετε στα 5 μέτρα, σταματήστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου (όχι κάτω από δέντρα ή πυλώνες) και ανάψτε τα αλάρμ.