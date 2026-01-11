Προσοχή στους δρόμους: Τι πρέπει να ελέγξετε στο αυτοκίνητο πριν το πρώτο χιόνι – Το λάθος που «καίει» τη μηχανή

Η «πολική φωτοβολίδα» πλησιάζει και οι οδηγοί καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα σε συνθήκες παγετού. Πέρα από την υποχρεωτική ύπαρξη αντιολισθητικών αλυσίδων, υπάρχουν 3 κρίσιμα σημεία στο αυτοκίνητο που οι περισσότεροι αμελούν, με κίνδυνο να μείνουν στη μέση του δρόμου ή να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κινητήρα. Δείτε τι πρέπει να ελέγξετε πριν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν.

Η προετοιμασία του αυτοκινήτου για το χιόνι δεν είναι μόνο οι αλυσίδες. Το κρύο «χτυπά» τα ευαίσθητα μέρη του οχήματος:

  • Το Αντιψυκτικό (Το SOS): Μην υποθέτετε ότι έχετε αρκετό. Αν το υγρό είναι παλιό ή έχει συμπληρωθεί με νερό βρύσης, μπορεί να παγώσει μέσα στις σωληνώσεις, προκαλώντας ρήξη στο ψυγείο ή ακόμα και καταστροφή της μηχανής. Ελέγξτε τη στάθμη και την ποιότητά του τώρα.
  • Η Μπαταρία: Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν την απόδοση της μπαταρίας έως και 50%. Αν το αυτοκίνητο δυσκολεύεται να πάρει μπροστά το πρωί, είναι προειδοποίηση ότι στις πρώτες αρνητικές θερμοκρασίες θα σας «προδώσει».
  • Υγρά Υαλοκαθαριστήρων: Το απλό νερό στους πιτσιλιστήρες παγώνει αμέσως. Χρησιμοποιήστε ειδικό χειμερινό υγρό που περιέχει οινόπνευμα, αλλιώς σε περίπτωση που πεταχτεί λάσπη ή χιόνι στο παρμπρίζ, δεν θα μπορείτε να καθαρίσετε το τζάμι, χάνοντας την ορατότητα.
  • Οι Αλυσίδες (Η υπενθύμιση): Μην περιμένετε να τις φορέσετε για πρώτη φορά μέσα στα χιόνια. Κάντε μια δοκιμή «στεγνή» στο γκαράζ ή στον δρόμο για να βεβαιωθείτε ότι ξέρετε πώς μπαίνουν και ότι είναι στο σωστό μέγεθος για τα ελαστικά σας.

