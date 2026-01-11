Προσοχή στους δρόμους: Τι πρέπει να ελέγξετε στο αυτοκίνητο πριν το πρώτο χιόνι – Το λάθος που «καίει» τη μηχανή

Η «πολική φωτοβολίδα» πλησιάζει και οι οδηγοί καλούνται να προσαρμοστούν άμεσα σε συνθήκες παγετού. Πέρα από την υποχρεωτική ύπαρξη αντιολισθητικών αλυσίδων, υπάρχουν 3 κρίσιμα σημεία στο αυτοκίνητο που οι περισσότεροι αμελούν, με κίνδυνο να μείνουν στη μέση του δρόμου ή να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στον κινητήρα. Δείτε τι πρέπει να ελέγξετε πριν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν.

Η προετοιμασία του αυτοκινήτου για το χιόνι δεν είναι μόνο οι αλυσίδες. Το κρύο «χτυπά» τα ευαίσθητα μέρη του οχήματος:

Το Αντιψυκτικό (Το SOS): Μην υποθέτετε ότι έχετε αρκετό. Αν το υγρό είναι παλιό ή έχει συμπληρωθεί με νερό βρύσης, μπορεί να παγώσει μέσα στις σωληνώσεις, προκαλώντας ρήξη στο ψυγείο ή ακόμα και καταστροφή της μηχανής. Ελέγξτε τη στάθμη και την ποιότητά του τώρα.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν την απόδοση της μπαταρίας έως και 50%. Αν το αυτοκίνητο δυσκολεύεται να πάρει μπροστά το πρωί, είναι προειδοποίηση ότι στις πρώτες αρνητικές θερμοκρασίες θα σας «προδώσει».

Το απλό νερό στους πιτσιλιστήρες παγώνει αμέσως. Χρησιμοποιήστε ειδικό χειμερινό υγρό που περιέχει οινόπνευμα, αλλιώς σε περίπτωση που πεταχτεί λάσπη ή χιόνι στο παρμπρίζ, δεν θα μπορείτε να καθαρίσετε το τζάμι, χάνοντας την ορατότητα.

Οι Αλυσίδες (Η υπενθύμιση): Μην περιμένετε να τις φορέσετε για πρώτη φορά μέσα στα χιόνια. Κάντε μια δοκιμή «στεγνή» στο γκαράζ ή στον δρόμο για να βεβαιωθείτε ότι ξέρετε πώς μπαίνουν και ότι είναι στο σωστό μέγεθος για τα ελαστικά σας.

