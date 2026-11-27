Η Ευανθία Ρεμπούτσικα υποδέχεται τη νέα χρονιά του 2027 με μια σειρά από τέσσερις συναυλίες, γεμάτες μουσική, συγκίνηση και γιορτινή μαγεία. Οι παραστάσεις, με τίτλο «Μια Γιορτή, Μια Ευχή», θα λάβουν χώρα σε δύο μεγάλες πόλεις, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Μαζί της στη σκηνή θα συμμετέχουν ο Πέτρος Κούρτης και οι Drumvoice, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν.

Η υποδοχή του 2027 με μουσική

Οι συναυλίες της Ευανθίας Ρεμπούτσικα έχουν ως στόχο να υποδεχθούν το 2027 με τον ωραιότερο τρόπο, στέλνοντας μια μουσική ευχή για μια χρονιά γεμάτη φως και χαρούμενες στιγμές. Μερικές μελωδίες, όπως αναφέρεται, φέρουν μέσα τους κάτι από τη λάμψη των γιορτών, ταξιδεύοντας το κοινό σε τόπους μακρινούς και αγαπημένους.

Αυτές οι μουσικές στιγμές ξυπνούν εικόνες και αναμνήσεις, ενθαρρύνοντας τους παρευρισκόμενους να έρθουν πιο κοντά, να αγκαλιαστούν και να γιορτάσουν τη χαρά της ζωής. Η καλλιτέχνιδα προσκαλεί το κοινό να κρατήσει λίγο ακόμα τη μαγεία των ημερών, να συναντηθεί, να συγκινηθεί, να χαμογελάσει και να αφήσει τη μουσική να το παρασύρει.

Ένα μουσικό ταξίδι με το βιολί της

Με το βιολί της, το οποίο περιγράφεται ως ένα μαγικό τιμόνι για μια πτήση στον χειμωνιάτικο ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα στήνει μια μεγάλη μουσική γιορτή. Η γιορτή αυτή είναι γεμάτη χρώματα, συγκίνηση και τη χαρακτηριστική αίσθηση ζεστασιάς που διατρέχει ολόκληρη τη μουσική της διαδρομή.

Οι παραστάσεις «Μια Γιορτή, Μια Ευχή» προσκαλούν το κοινό σε ένα ταξίδι μέσα από μουσικές που αγαπήθηκαν στον κινηματογράφο και το θέατρο. Περιλαμβάνουν συνθέσεις που έχουν συνδεθεί με σημαντικές στιγμές της πορείας της καλλιτέχνιδας, αλλά και μελωδίες που κουβαλούν αρώματα από την Ανατολή, τη Μεσόγειο και τις πόλεις του κόσμου όπου η μουσική της έχει ταξιδέψει.

Συμμετοχή εξαιρετικών μουσικών

Στη σκηνή, μαζί με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, θα βρίσκεται μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών. Αυτή η ομάδα θα δώσει ζωή σε ένα πρόγραμμα που κινείται από την τρυφερότητα και τη νοσταλγία μέχρι τον ρυθμό και την εξωστρέφεια, διατηρώντας τη χαρακτηριστική θεατρικότητα των ζωντανών εμφανίσεών της.

Στις παραστάσεις συμμετέχει επίσης ο Πέτρος Κούρτης και οι DrumVoice, οι οποίοι με πρωταγωνιστές τα κρουστά δημιουργούν ένα ξεχωριστό μουσικό σύμπαν. Τα κρουστά συνομιλούν μεταξύ τους, γεμίζοντας τη βραδιά με παλμό και ενέργεια, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στις εμφανίσεις.

Οι ημερομηνίες και οι χώροι των παραστάσεων

Οι συναυλίες στην Αθήνα έχουν προγραμματιστεί για τις 4 και 5 Ιανουαρίου 2027. Θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» – ΘΕΑΤΡΟΝ, στην Αίθουσα Αντιγόνη, που βρίσκεται στην οδό Πειραιώς 254, στον Ταύρο.

Για τη Θεσσαλονίκη, οι παραστάσεις θα δοθούν στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2027. Ο χώρος διεξαγωγής είναι το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα η Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1. Για την επικοινωνία και την προώθηση των εκδηλώσεων, υπεύθυνος είναι ο Κωνσταντίνος Τσακαλάκης από την Entechno Sessions | Cultural Promotion.

Με πληροφορίες από: Gazzetta