15 καταπληκτικές δράσεις που θα γίνουν στην Αθήνα αυτόν τον Μάιο

Φέτος, στα πλαίσια του Athens City Festival, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θα βρεις πάνω από 200 δράσεις και εκδηλώσεις σε πολλές γειτονιές της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων, έχει μεριμνήσει ώστε οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες, να απολαύσουν αξέχαστες στιγμές σε δράσεις πολιτισμού, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και γαστρονομίας για όλα τα γούστα!

Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί όλο τον Μάιο, ενώ θα δεις αναπάντεχα μέρη να πλημμυρίζουν με κόσμο για χορό, φαγητό, τραγούδι και ψυχαγωγία με κάθε τρόπο! Δες παρακάτω 15 από τις καταπληκτικές δράσεις που δεν πρέπει να χάσεις στην Αθήνα αυτόν τον Μάιο!

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στα σκαλιά του Αρχαιολογικού Μουσείου, 5/5

Ο Αθήνα 9.84, ο αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης, μας καλεί να γιορτάσουμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό live. Με ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία του κόσμου σαν σκηνικό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Ελληνίδα συνθέτης με το δοξάρι και το βιολί της, το κόκκινο χρώμα σήμα κατατεθέν της και την κινηματογραφικών αποχρώσεων μουσική της, παρουσιάζει μουσικές από τα σπουδαία soundtrack της «Πολίτικης κουζίνας», τον «Νοτιά», και το «Babam ve Oğlum» μέχρι τη «Φωνή Αιγαίου» και τις «Μη Χαμένες Πατρίδες».

Athens Street Food Festival, 5-6-7, 12-13-14, 19-20-21, 26-27-28/5, Αμαξοστάσιο ΟΣΥ Γκάζι

Στο 6ο Athens Street Food Festival θα βρεις μοναδικές και ιδιαίτερες γεύσεις από κάθε γωνιά του Γαλαξία των γεύσεων! Κάθε χώρα, κάθε περιοχή, κάθε πόλη έχουν τη δική τους κουζίνα και το δικό τους μυστικό γεύσης που μπορεί να απολαύσει κανείς στο "δρόμο". Από την Ελλάδα αλλά και από κάθε γωνιά του κόσμου, το 6ο Athens Street Food Festival θα παρουσιάσει για άλλη μια φορά πολλές αποκλειστικές και καινοτόμες ιδέες από κουζίνες του κόσμου.

One Three Some 9/5, Athens City Hall

Στο One Three Some, το κοινό/συμμετέχοντες, μαζί με τρεις ερμηνευτές, δημιουργούν τη δική τους συνέλευση πολιτών, ακολουθώντας ένα σενάριο που τους δίνεται στην αρχή της παράστασης. Το σενάριο αναθέτει "ρόλους" στα μέλη της συνέλευσης, δίνοντάς τους οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν ή να πουν. Μέρος του σεναρίου αφήνεται ανοιχτό, δίνοντας χώρο στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις σκέψεις τους, για τη δημοκρατία και την κοινωνική μας συνύπαρξη.

Απ’ την Ακρόπολη στο Ντουμπάι και πάλι πίσω, 14/5, Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας διοργανώνει ένα οικογενειακό βιωματικό εργαστήρι για ενήλικες και παιδιά 6-12 ετών. Πώς ήταν οι πόλεις στην αρχαία Ελλάδα; Άραγε είχαν συστήματα τεχνολογίας όπως αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα; Ποιος σχεδίαζε το κτίσιμο των πόλεων και πόσο διέφερε μία πόλη από ένα χωριό; Σε ένα ταξίδι με αφετηρία την Ακρόπολη και ενδιάμεσους σταθμούς την Αλεξάνδρεια, το Λονδίνο, την Ινδονησία και το Ντουμπάι οι συμμετέχοντες θα φτάσουν ως την πόλη του μέλλοντος, την «πράσινη πόλη», για να δουν τελικά πώς αυτή έχει ήδη σχεδιαστεί από τους αρχαίους Έλληνες μηχανικούς και εφευρέτες.

O Pan Pan στα Church Sessions του Pepper 96.6, 15/5, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

Εκείνος που με τις ιστορίες του μας κάνει να χορεύουμε, να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε, γίνεται κομμάτι της συναρπαστικής ιστορίας των Church Sessions του Pepper 96.6, στο πλαίσιο του Athens City Festival από το Δήμο Αθηναίων. Οι πιο πρόσφατες κυκλοφορίες του ταλαντούχου artist, «Φαντασμαγορία Δύο» και «Φαντασμαγορία Τρία», περιλαμβάνουν κομμάτια που ξεχώρισαν κι αγαπήθηκαν αμέσως από τους ακροατές του Pepper 96.6.

Queer Movie Nights, 15-17/5, Trianon Cinemax

Η ομάδα του περιοδικού Antivirus, τιμά τη φετινή IDAHOBIT με ένα τριήμερο φεστιβάλ ταινιών LGBTQI+. Οι ταινίες θα είναι υποτιτλισμένες στα ελληνικά και στα αγγλικά και οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στον ιστορικό κινηματογράφο Τριανόν. Οι φετινές Queer Movie Nights θα παρουσιάσουν ταινίες με θέματα όπως ο αθλητισμός, η οικογένεια, η προσφυγιά και ο ανδρισμός, όλα με επίκεντρο την LGBTQI+ κοινότητα.

Food & Wine Museum Sessions 17/5, Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

Ο Ελληνικός αμπελώνας συναντά την Ελληνική γαστρονομία στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού. Προϊόντα της ελληνικής γης και συνταγές με την υπογραφή του Δειπνοσοφιστηρίου, συνοδεύονται από προσεκτικά επιλεγμένα κρασιά του Οινοποιείου Nico Lazaridi σε μια από τις ωραιότερες βεράντες της Αθήνας στην καρδιά της πόλης.

Museum & Gallery Bike Tour, 20/5, Πλατεία Κοτζιά

Μια επίσκεψη στις γκαλερί και τους εκθεσιακούς χώρους της Αθήνας, με ποδήλατο. Μια διαδρομή που συνδυάζει άθληση και τέχνη στην καρδιά της πόλης! Οι υπεύθυνοι των χώρων υποδέχονται το κοινό για μια προσωπική ξενάγηση στις εκθέσεις τους, δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους καλλιτέχνες, τις εκθέσεις και τις ίδιες τις γκαλερί.

Greek cinema nights, 22-25/5, Πάρκο Ελευθερίας

Το θερινό σινεμά της πόλης έρχεται στο Πάρκο Ελευθερίας, επιλέγοντας τις καλύτερες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου, σύγχρονου αλλά και παλαιότερου. Κάτω από τα αστέρια, πάνω στο γρασίδι, ένα πολύχρωμο κοινό είναι έτοιμο να ταξιδέψει μέσα από την οθόνη, στη μαγεία της 7ης Τέχνης, σε ελληνική εκδοχή.

Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, 23/5, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας

Η Χορωδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μία συναυλία με έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 και συγκεκριμένα το 1982, ο συνθέτης έγραψε τη Θεία Λειτουργία (Missa Greca), σε κείμενο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου για σόλο φωνή (Ιερέας) και a cappella μικτή χορωδία. Αποσπάσματα του έργου αυτού θα ερμηνευθούν στη συναυλία από τον τενόρο Γιάννη Χριστόπουλο στο ρόλο του Ιερέα. Στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα παρουσιαστούν τα έργα «Λιποτάκτες», «Μαουτχάουζεν» και «Επιφάνια» σε μεταγραφή για a cappella χορωδία που πραγματοποίησε ο συνθέτης το 1983.

Yucatan, 26/5, Πεζόδρομος Κοτοπούλη, Ομόνοια

Η ομάδα Yucatan έχει συνδέσει το όνομά της με μερικά από τα πιο εντυπωσιακά party στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια. Έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους καλλιτέχνες από κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώ η ομάδα επιμελείται όλα τα concepts με απόλυτη λεπτομέρεια, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και παράδοση. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μετατρέπουν το δικό τους lifestyle σε τάση και έναν must-go προορισμό όλων των φαν της ηλεκτρονικής μουσικής.

Flare the Square: Skateboarding Contest, 27/5, Πλατεία Κοτζιά

Το κέντρο της Αθήνας θα μετατραπεί σε skatepark όταν το Υπουργείο Σκυροδέματος συνεργαστεί με το Φεστιβάλ Αθηνών. Το υψηλού επιπέδου τουρνουά skateboard περιλαμβάνει επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές μαζί με συναυλίες, DJs, street food και διασκέδαση όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Pop Up Ice Cream Market, 28/5, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το ελληνικό παγωτό στα καλύτερά του σε ένα μοναδικό pop up event στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Συνταγές του χθες, τεχνικές του σήμερα, γεύσεις απρόσμενες από παλιούς και νέους παραγωγούς θα συνδυαστούν με πολλά βραβεία και έντονη διάθεση για δημιουργία.

Melanie Bonajo: Progress vs. Regress, 1-28/5, ΕΜΣΤ

Η ταινία της Melanie Bonajo "Progress vs. Regress" αναφέρεται στις νέες μορφές "κανονικότητας" και στον φόβο του να μείνουμε πίσω. Διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογικές καινοτομίες έχουν αλλάξει τις κοινωνικές σχέσεις και την επιρροή των τεχνολογικών καινοτομιών στις κοινωνικές σχέσεις μέσα από την οπτική γωνία των ηλικιωμένων, οι οποίοι συχνά θεωρούνται ότι δεν έχουν οικονομική αξία και δεν εκπροσωπούνται στην οπτική μας κουλτούρα.

Street Outdoors Party, 28/5, Parking Λυκαβηττού

Οι Street Outdoors, το πιο διάσημο street party της χώρας, συνεργάζεται με το Athens City Festival και «προσγειώνεται» στο parking του Λυκαβηττού. Για ένα ολόκληρο απόγευμα, θα μετατρέψει το «μπαλκόνι της Αθήνας», σε ένα από τα πιο υπέροχα club του κόσμου!

Αυτές και πολλές ακόμα δράσεις, αξίζουν τη συμμετοχή σου για να απολαύσεις αυτόν τον Μάιο στην Αθήνα!

