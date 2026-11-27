Εγκαταστάσεις που κάποτε ηλεκτροδοτούσαν πόλεις από τις αρχές του 20ού αιώνα, έχουν σήμερα εγκαταλειφθεί μέσα στην πυκνή φύση της Βραζιλίας. Αυτά τα παλιά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, που βρίσκονται στην κοιλάδα Παραΐμπα της πολιτείας του Σάο Πάολο, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου, καθώς εναέρια πλάνα αναδεικνύουν την παρουσία τους ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, ποτάμια και καταρράκτες. Ορισμένες από αυτές τις ιστορικές εγκαταστάσεις έχουν πλέον εγκαταλειφθεί, ενώ άλλες έχουν αποκτήσει διαφορετική χρήση, με ένα από αυτά μάλιστα να έχει μετατραπεί σε μουσείο.

Οι «κρυμμένες» εγκαταστάσεις στην κοιλάδα Παραΐμπα

Τα κτίρια των παλιών υδροηλεκτρικών εργοστασίων, που κάποτε αποτελούσαν ζωτικής σημασίας πηγές ενέργειας για τις γύρω πόλεις, βρίσκονται σήμερα ενσωματωμένα στο φυσικό τοπίο της κοιλάδας Παραΐμπα. Τα εντυπωσιακά εναέρια πλάνα που κυκλοφορούν, αποκαλύπτουν αυτές τις εγκαταστάσεις ανάμεσα σε πυκνή βλάστηση, καθώς και κοντά σε ποτάμια και καταρράκτες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού για την ιστορία και την σημερινή τους κατάσταση.

Συνολικά τέσσερις τέτοιες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στις περιοχές Γκουαρατινγκουετά, Πινταμονιανγκάμπα και Κούνια, παρουσιάστηκαν σε σχετικό δημοσίευμα. Η ιστορία τους ξεκινά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, μια εποχή κατά την οποία τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κάλυπταν μικρές αποστάσεις, καθιστώντας απαραίτητη την παραγωγή ενέργειας σε κοντινή απόσταση από τις πόλεις που εξυπηρετούσαν. Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς κάποιες από αυτές τις εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί πλήρως, ενώ άλλες έχουν βρει νέους ρόλους και χρήσεις.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Sodré: Η αρχή της λειτουργίας

Ο παλαιότερος από τους εν λόγω σταθμούς είναι ο υδροηλεκτρικός σταθμός Sodré, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Pilões της Γκουαρατινγκουετά. Αν και εγκαινιάστηκε επίσημα το 1912, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην τοποθεσία αυτή είχε ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, ήδη από το 1905, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μακράς περιόδου λειτουργίας και προσφοράς.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Electricity Memory, η αρχική ισχύς του σταθμού Sodré ανερχόταν στα 150 κιλοβάτ. Μέχρι το 1912, η ισχύς του είχε φτάσει τα 600 κιλοβάτ, χάρη στην εγκατάσταση τριών γεννητριών των 200 κιλοβάτ και τη χρήση υδροστροβίλων τύπου Pelton. Ο σταθμός κατασκευάστηκε σε στρατηγική θέση, κοντά στον ποταμό Piagui, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο του Paraíba do Sul, και είχε ως κύριο σκοπό την τροφοδοσία με ηλεκτρική ενέργεια τις πόλεις Γκουαρατινγκουετά και Απαρεσίντα.

Η πορεία του Sodré και το οριστικό κλείσιμο

Η ιστορία του υδροηλεκτρικού σταθμού Sodré συνεχίστηκε με σημαντικές αλλαγές. Το 1927, ο σταθμός αγοράστηκε από τον όμιλο Light, μια κίνηση που οδήγησε, δύο χρόνια αργότερα, στην ένταξή του στο ευρύτερο περιφερειακό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη λειτουργία του, εντάσσοντας τον σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο.

Ωστόσο, η πορεία του Sodré σημαδεύτηκε και από σοβαρά περιστατικά που δοκίμασαν την αντοχή του. Το 1953, ένας κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά στο κτίριο παραγωγής, με αποτέλεσμα την καταστροφή τμήματος της οροφής του. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1958, μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο υδραυλικό του σύστημα, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του.

Παρά τις διαδοχικές επισκευές και τις σημαντικές προσπάθειες αποκατάστασης που έγιναν, ο υδροηλεκτρικός σταθμός Sodré σταμάτησε οριστικά να λειτουργεί το 1992, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο περίπου 80 ετών αδιάλειπτης προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα, η περιοχή γύρω από τα παλιά κτίρια έχει αρχίσει να καλύπτεται από την πυκνή βλάστηση, ενώ ο σταθμός δεν είναι συστηματικά ανοιχτός στο κοινό, παραμένοντας ένα μνημείο της βιομηχανικής ιστορίας.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Isabel και η διακοπή λειτουργίας

Μια δεύτερη σημαντική εγκατάσταση είναι ο υδροηλεκτρικός σταθμός Isabel, γνωστός και ως Izabel, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Ribeirão Grande της Πινταμονιανγκάμπα. Αυτός ο σταθμός ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1915 και διέθετε αρχική καταγεγραμμένη ισχύ 2,64 μεγαβάτ, συμβάλλοντας επίσης στην ενεργειακή τροφοδοσία της περιοχής.

Στις 3 Ιουλίου του 2003, ο σταθμός αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα, καθώς η ρήξη ενός αγωγού προκάλεσε σημαντική περιβαλλοντική ζημιά και είχε ως αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της λειτουργίας του. Το περιστατικό αυτό καταγράφηκε επίσημα σε διοικητική διαδικασία της Εθνικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βραζιλίας (ANEEL), υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το 2011, η ANEEL διέταξε την αναστολή της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού Isabel, μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως ο εξοπλισμός του και να διασφαλιστεί η ασφαλής του λειτουργία. Έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες επισκευής, το 2019 δόθηκε άδεια για δοκιμές λειτουργίας. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 2025, ο δήμος της Πινταμονιανγκάμπα ανακοίνωσε το κλείσι

Με πληροφορίες από: Gazzetta